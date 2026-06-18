/சென்னையில் வெளுக்கும் கனமழை.. வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்.. தொடருமா?

Chennai Weather Update: சென்னையில் மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. சென்னையில் கடந்த சில தினங்களாக கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுத்து வந்தது. மே மாதம் முடிந்த பிறகு, கோடை வெயிலின் தாக்கம் குறையவில்லை. இன்று காலை முதலே சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. இந்த நிலையில், தற்போது மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. அம்பத்தூர், அடையாறு, ஆழ்வார்பேட்டை, குரோம்பேட்டை, தாம்பரம், கிண்டி, எழும்பூர், நுங்கம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை வானிலை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், வட சென்னையில் பெரும் புயல் மேகங்கள் உருவாகி, அம்பத்தூர் வழியாக நகரின் மையப்பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றன. இந்த ஜூன் மாதத்தில் தினமும் புயல் மேகங்கள் உருவானாலும், அவை சென்னையைத் தவிர்த்தே செல்கின்றன. வெப்பத்தைத் தணிக்கக்கூடிய வகையிலான பரவலான இடியுடன் கூடிய மழையை நாம் இதுவரை காணவில்லை. அதேவேளையில், டெல்டா பகுதியில் காரைக்கால் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் தீவிரமான புயல் மழை பெய்து வருகிறது” என்றார்.
Can it be our day ? This is the best storm this entire June for Chennai City.— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) June 18, 2026
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Huge storms in north Chennai moving via Ambattur into City. This june daily storms forming but missing Chennai almost on daily basis, we are yet to see even single widespread… pic.twitter.com/HDGDDF4GW9
மேலும், டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், "தற்போது சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளான ஆவடி, அம்பத்தூர், தாம்பரம் சுற்றுவட்டாரங்கள், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஆங்காங்கே இடி மழை பதிவாகி வருகிறது. மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சீர்காழி, வைத்தீஸ்வரன்கோவில், மயிலாடுதுறை, நெடுவாசல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடி,மின்னலுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி, இளையாங்குடி, விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை, #விருதுநகர், சாத்தூர், தூத்துக்குடி மாவட்டம் #சாத்தான்குளம், ஸ்ரீவைகுண்டம், திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் சுற்றுவட்டாரங்களில் தேனி, தென்காசி மாவட்டத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருகிறது.
வரக்கூடிய 2 மணி நேரத்தில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், காரைக்கால், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல் போன்ற மாவட்டங்களில் மாவட்டத்தில் ஆங்காங்கே இடி,மின்னலுடன் கூடிய மழை பதிவாகும்.
மழைக்கு முன்னதாக தரைக்காற்று பலமாக வீசும், மழையின் போது இடி, மின்னல் தீவிரமாக இருக்கும். மாவட்டம் முழுதும் மழை பெய்யாது. பல இடங்களை ஒதுக்கினாலும் பெய்யும் இடத்தில் வலுவாக பெய்யும்” என தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில் கிழக்கு விதர்பா முதல் தமிழக பகுதிகள் வரை தெலுங்கானா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.
சுமார் 3.1 கிமீ உயரத்தில் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய கேரளப் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, ஜூன் 18ஆம் தேதியான இன்று தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.