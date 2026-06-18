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சென்னையில் வெளுக்கும் கனமழை.. வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்.. தொடருமா?

Tamil Nadu Weatherman Latest Update: சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை மழை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 18, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:29 PM IST
சென்னையில் வெளுக்கும் கனமழை.. வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்.. தொடருமா?
Image Credit: Tamil Nadu Weatherman Latest Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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