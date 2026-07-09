/சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. வெதர்மேன் ஜில்ஜில் அப்டேட்!

Tamil Nadu Weatherman Alert: தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாகவே கோடை வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னை உட்பட வட மாவட்டங்களில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னையில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "மேற்கு கடற்கரை பகுதிகளில் வீசும் பருவமழைக் காற்று இறுதியாக வலுவிழக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் விளைவாக, கிழக்கு கடற்கரையிலிருந்து நிலப்பகுதியை நோக்கி கடல் காற்று மீண்டும் தடையின்றி வீசத் தொடங்கக்கூடும்.
சென்னையில் வானிலையை பொறுத்தமட்டில், ஆங்காங்கே பல வெப்பச்சலம் உருவாகி வருவதைக் காண முடிகிறது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திடீர் மற்றும் தீவிரமான மழைப் பொழிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு குறுகிய நேர மழையாக இருந்தாலும், அதை நாம் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்போம். ஏனெனில், இதுவரை இந்த ஜூலை மாதம் இப்பகுதிக்கு மிகுந்த வெப்பம் நிறைந்ததாகவே இருந்துள்ளது" என்றார்.
The monsoon winds along the west coast have finally started to weaken. That means the sea breeze can once again make its way inland freely from the east coast.— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) July 9, 2026
As seen on the Chennai radar, plenty of small convective clouds are popping out here and there.
A few isolated, sharp,… pic.twitter.com/KfiGAMf5sP
இதுகுறித்து சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, சராசரி கடல் மட்டத்தில், தெற்கு குஜராத்திலிருந்து வடக்கு கேரளா வரை ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, இன்றும், நாளையும் (ஜூலை 9,10) கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.
இதர மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
ஜூலை 11ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.