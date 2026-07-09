Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. வெதர்மேன் ஜில்ஜில் அப்டேட்!

சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. வெதர்மேன் ஜில்ஜில் அப்டேட்!

Tamil Nadu Weatherman Alert: சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர்  ஆகிய மாவட்டங்களில் திடீர் மழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். ஜூலை மாத தொடங்கியது முதல் வெயில் கொளுத்தி எடுத்த நிலையில், மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 09, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:16 PM IST
சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. வெதர்மேன் ஜில்ஜில் அப்டேட்!
Image Credit: Tamil Nadu Weatherman AlertSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. வெதர்மேன் ஜில்ஜில் அப்டேட்!
Tamil Nadu Weatherman5 min ago
2
Whatsapp16 min ago
3
Arasan22 min ago
4
Chennai News43 min ago
5
Monsoon47 min ago