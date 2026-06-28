/டமால் டுமீல் மழை! சென்னையில் வெளுத்து வாங்கும்.. வெதர்மேன் கொடுத்த வானிலை அலர்ட்

Chennai Weather Update Today: தமிழகத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் மெல்ல மெல்ல குறைந்து வருகிறது. தற்போது தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னை உட்பட வட மாவட்டங்களில் இரவு நேரங்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. ஆனால் காலை நேரத்தில் வெயில் கொளுத்தி எடுக்கிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, மத்திய மேற்கு வங்ககடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு ஆந்திரப் பகுதிகளின் மேல் சுமார் 5.8 கிமீ உயரத்தில் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. கடலோர ஆந்திரப்பிரதேசத்திலிருந்து மத்திய மகாராஷ்டிரா வரை வடக்கு தெலுங்கானா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகள், மராத்வாடா பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியின் வழியாக சுமார் 3.1 கிமீ முதல் 4.5 உயரத்தில் ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இன்று (ஜூன் 28) தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். திருவள்ளூர், ராணிபேட்டை, வேலூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருபத்தூர், திருவண்ணாமலை மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்கள் மற்றும் கோயம்புத்தூரின் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள் ஓரிரு இடங்களில், இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூன் 29ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி மாவட்டம் மற்றும் கோயம்புத்தூரின் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். ஜூன் 30 முதல் ஜூலை 3ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று முதல் ஜூலை 1ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு என கூறப்பட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்று (ஜூன் 28) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான / மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36-37 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27-28 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Orey podu with Damal Dumeel !!! what a spell here in Ambattur to Anna Nagar belt. Other parts of City too would get intense rains. The storms are flanking down and Central part of city and even some parts of south Chennai will also get intense rains— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) June 27, 2026
Rainfall recorded till 1.30… pic.twitter.com/WQDZeXhC1E
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, டமால் டூமில் மழை. அம்பத்தூர் முதல் அண்ணா நகர் வரையிலான பகுதிகளில் பலத்த இடி-மின்னலுடன் கூடிய கனமழை வெளுத்து வாங்குகியது. நகரின் பிற பகுதிகளிலும் தீவிர மழை பெய்யக்கூடும். மழை மேகங்கள் நகர்ந்து வருவதால், நகரின் மையப்பகுதிகள் மற்றும் தென் சென்னையின் சில பகுதிகளிலும் கனமழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது” என்றார்.
|பகுதிகள்
|மழை பதிவு
|அயப்பாக்கம்
|44.1 மி.மீ
|கொரட்டூர்
|37.2 மி.மீ
|நெற்குன்றம்
|29.4 மி.மீ
|அண்ணா நகர் மேற்கு
|24,9 மி.மீ
|அம்பத்தூர்
|21.6 மி.மீ
|வளசரவாக்கம்
|21 மி.மீ
|மடிப்பாக்கம்
|19.8 மி.மீ
|வளசரவாக்கம் (வார்டு: 152)
|18.8 மி.மீ
|வளசரவாக்கம் (வார்டு: 149)
|18.8 மி.மீ
|முகிலிவாக்கம்
|15.2 மி.மீ
|கொளத்தூர்
|14.2 மி.மீ
|மணலி
|11.6 மி.மீ
|பெருங்குடி
|11.2 மி.மீ
|சைதாப்பேட்டை
|7.4 மி.மீ