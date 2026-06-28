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டமால் டுமீல் மழை! சென்னையில் வெளுத்து வாங்கும்.. வெதர்மேன் கொடுத்த வானிலை அலர்ட்

Tamil Nadu Weatherman Latest: தலைநகர் சென்னையில் நேற்று (ஜூன் 27) இரவு இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது. இந்த நிலையில், சென்னையில்  பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று கனமழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், சென்னையில் பெய்த மழையின் அளவு குறித்தும் வெளியிட்டுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 28, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:38 AM IST
டமால் டுமீல் மழை! சென்னையில் வெளுத்து வாங்கும்.. வெதர்மேன் கொடுத்த வானிலை அலர்ட்
Image Credit: Tamil Nadu WeathermanSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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