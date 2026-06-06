/பெண்களே! சொந்தமாக தொழில் தொடங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் 5 சூப்பர் திட்டங்கள்

Tamil Nadu Government : சென்னை மாவட்டத்தில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தத் திட்டங்களை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறை, சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினரின், குறிப்பாக படித்த மற்றும் வேலையில்லாதவர்களின் வேலையின்மை பிரச்சனைகளை குறைக்கும் நோக்கத்தில் "வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (UYEGP)" என்ற திட்டத்தின் மூலம் 25% மானியத்துடன் (அதிகபட்ச மானியம் ரூ.3.75 லட்சம்) கூடிய வங்கி கடன் (அதிகபட்சம் ரூ. 15.00 லட்சம்) வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
படித்த முதல்தலைமுறை இளைஞர்களுக்கு தொழில் முனைவோர் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, அவர்களின் வணிகத் திட்டங்களைத் தயாரிக்க உதவுவதுடன், உற்பத்தி மற்றும் சேவை நிறுவனங்களை அமைப்பதற்கு 25% மானியத்துடன் (அதிகபட்ச மானியம் ரூ.75 லட்சம்) கூடிய வங்கி கடன் (ரூ. 10.00 லட்சம் முதல் அதிகபட்சம் ரூ. 5.00 கோடி வரை) மற்றும் 3% வட்டி மானியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
SC/ST தொழில்முனைவோரின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் எந்தவொரு SC/ST தனிநபர், கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள், ஒரு நபர் SC/ST சமூகங்களைச் நிறுவனம், பங்குதாரர்கள் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு 35% மானியத்துடன் (அதிகபட்சமாக உற்பத்தி சார்ந்த தொழில்களுக்கு ரூ. 1.00 கோடி, சேவை சார்ந்த தொழில்களுக்கு ரூ. 75.00 லட்சம் மற்றும் வியாபாரம் சார்ந்த தொழில்களுக்கு ரூ. 50.00 லட்சம்) கூடிய வங்கிக் கடன் மற்றும் 6% வட்டி மானியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
கைவினைஞர்களை தொழில் முனைவோர்களாக மாற்றும் வகையில், தொழில்துறைமுனைவோர் மேம்பாட்டுப் பயிற்சியின் மூலம் அடுத்த கட்டத்திற்கு மாற்றுவதற்காக 25% மானியத்துடன் (அதிகபட்ச மானியம் ரூ.50 ஆயிரம்) கூடிய வங்கி கடன் (அதிகபட்சம் ரூ. 3.00 லட்சம்) மற்றும் 5% வட்டி மானியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பெண்களின் பங்கு மேலும் அதிகரிக்கவேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் பெண் தொழில் முனைவோர்களுக்காக தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் மூலம் 25% மானியத்துடன் (அதிகபட்ச மானியம் ரூ.2.00 இலட்சம்) கூடிய வங்கி கடன் (அதிகபட்சம் ரூ. 10.00 இலட்சம்) வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மேற்கண்ட திட்டங்களுக்கு www.msmeonline.tn.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
தொடர்புக்கு: மண்டல இணை இயக்குநர், தொழில் வணிகத்துறை, கிண்டி, சென்னை-32.
தொழில் தொடங்க தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் திட்டங்கள்
கேள்வி 1: படித்த முதல் தலைமுறை இளைஞர்கள் தொழில் தொடங்க உதவும் தமிழக அரசின் திட்டம் எது?
பதில்: 'புதிய தொழில்முனைவோர் மற்றும் நிறுவன மேம்பாட்டுத் திட்டம் (NEEDS)' மூலம் படித்த முதல் தலைமுறை இளைஞர்கள் ₹5 கோடி வரை தொழில் கடன் பெறலாம்.
கேள்வி 2: வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கான UYEGP திட்டத்தில் எவ்வளவு மானியம் மற்றும் கடன் வழங்கப்படுகிறது?
பதில்: இத்திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக ரூ. 15.00 லட்சம் வரை வங்கி கடனும், அதில் 25% (அதிகபட்சம் ரூ.3.75 லட்சம்) மானியமும் வழங்கப்படுகிறது.
கேள்வி 3: SC/ST தொழில்முனைவோருக்கான 'அண்ணல் அம்பேத்கர் திட்டத்தில்' உள்ள சிறப்பு சலுகைகள் என்ன?
பதில்: இத்திட்டத்தில் தொழில் தொடங்க 35% வரை அரசு மானியமும் (அதிகபட்சம் ₹1 கோடி), அதோடு 6% வட்டி மானியமும் வழங்கப்படுகிறது.
கேள்வி 4: பெண் தொழில்முனைவோரை ஊக்குவிக்க அரசு வழங்கும் கடன் உதவி எவ்வளவு?
பதில்: 'தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (TWEES)' மூலம் பெண்களுக்கு 25% மானியத்துடன் ₹10 லட்சம் வரை வங்கி கடன் வழங்கப்படுகிறது.
கேள்வி 5: இந்த MSME தொழில் கடன் திட்டங்களுக்கு எந்த இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
பதில்: தகுதியுடைய பொதுமக்களும் இளைஞர்களும் அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.msmeonline.tn.gov.in என்ற முகவரியில் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்