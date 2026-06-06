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பெண்களே! சொந்தமாக தொழில் தொடங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் 5 சூப்பர் திட்டங்கள்

Tamil Nadu Government : சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண்களே சொந்தமாக தொழில் தொடங்க விருப்பம் என்றால், அரசின் இந்த 5 தொழில் கடனுதவி திட்டங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 06, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:39 PM IST
பெண்களே! சொந்தமாக தொழில் தொடங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் 5 சூப்பர் திட்டங்கள்
Image Credit: Tamil Nadu Government Business Schemes

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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