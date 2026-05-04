Tamil Nadu Election Results தொடங்கியது வாக்கு எண்ணிக்கை! பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை!

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் எந்த கட்சி ஆட்சியை பிடிக்க போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழகம் மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் மத்தியில் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, இந்த தேர்தலில் புதிதாக களமிறங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெறப்போகிறது என்பதை அறிய மக்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live தமிழகத்தில் தொடங்கியது தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை!
வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் முதல் கட்டமாக தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார். தற்போது வெளியாகி வரும் தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரப்படி, பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் சேகர் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.
திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் விஜய் முன்னிலை பெறுவாரா, மேலும் அவரது கட்சி எந்தெந்த தொகுதிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்யும் என்ற விவரங்கள் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் தெரியவரும். சமீபத்தில் வெளியான சில கருத்துக்கணிப்புகள், தவெக 6 முதல் 12 தொகுதிகள் வரை வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்திருந்த நிலையில், நிஜ நிலவரம் என்ன என்பது இன்று மாலைக்குள் முழுமையாக தெரிந்துவிடும். தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் அறிய தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.
