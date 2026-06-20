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ஊடகத்துறையில் சாதிக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் ஓராண்டு இதழியல் படிப்பு - விவரங்கள் உள்ளே..!

Journalism Course: ஊடகத்துறையில் தங்களது திறமைகளை நிலைநாட்ட மாணவர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. தமிழ்நாடு அரசு 2026-27-ம் கல்வியாண்டிற்கான ஓராண்டு கொண்ட டிப்ளமோ இதழியல் துறையில் பயில்வதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 20, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:41 AM IST
ஊடகத்துறையில் சாதிக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் ஓராண்டு இதழியல் படிப்பு - விவரங்கள் உள்ளே..!
Image Credit: Journalism Course Admission 2026

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ஊடகத்துறையில் சாதிக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் ஓராண்டு இதழியல் படிப்பு
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