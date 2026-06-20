/ஊடகத்துறையில் சாதிக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் ஓராண்டு இதழியல் படிப்பு - விவரங்கள் உள்ளே..!

Journalism Course: ஊடகத்துறையிலும், டிஜிட்டல் ஊடக மேலாண்மையிலும் சிறந்து விளங்க விரும்பும் மாணவர்களுக்காக தமிழ்நாடு அரசால் பிரத்யேகமாக நிறுவப்பட்ட Chennai Institute of Journalism (CIJ) 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கையைத் தொடங்கியுள்ளது.
இந்நிறுவனத்தில் ஓராண்டு கால “முதுகலை இதழியல் பட்டயப் படிப்பு” பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. தரமான மற்றும் நவீன இதழியல் கல்வியை குறைந்த கட்டணத்தில் தகுதியான இளைஞர்களுக்கு வழங்குவதே இந்த அரசு நிறுவனத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்தப் படிப்பு ஓராண்டு கால அளவைக் கொண்ட முழுநேரப் பயிற்சியாகும். இதில் சேர விரும்புவோர் ஏதேனும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இறுதியாண்டு தேர்வு எழுதி முடிவுக்காக காத்திருக்கும் மாணவர்களும் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள். மேலும், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் (Bi-lingual) வகுப்புகள் நடத்தப்படுவது இந்தப் படிப்பின் முக்கிய சிறப்பம்சமாகும்.
தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில் இதழியல் படிப்புகளுக்கு அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் இந்த நிறுவனத்தில் ஓராண்டு படிப்பிற்கான மொத்தக் கல்விக் கட்டணம் வெறும் ரூ.10,000 மட்டுமே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் இந்தக் கட்டணத்தை இரண்டு தவணைகளாக செலுத்தும் வசதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சென்னை நகரத்திற்கு வெளியிலிருந்து வரும் மாணவர்களுக்காக விடுதி வசதியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாரம்பரிய செய்தி சேகரிப்பு மற்றும் செய்தி எழுதும் திறன்களுடன், தற்போதைய டிஜிட்டல் ஊடக உலகிற்குத் தேவையான பல்வேறு திறன்களும் பாடத்திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் மற்றும் பிராட்காஸ்டிங் துறைகளை மையமாகக் கொண்டு, மாணவர்களுக்கு பல்வேறு நடைமுறைப் பயிற்சிகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
போன்ற நவீன தொழில்நுட்பப் பயிற்சிகள் அடங்கும். இப்பயிற்சிகள் அனுபவமிக்க ஊடக வல்லுநர்களால் வழங்கப்படுகின்றன.
இந்தப் படிப்பில் சேர ஆர்வமுள்ள மாணவ, மாணவிகள் இணையவழியில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.100 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் CIJ அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தங்களது கல்விச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் மாற்றுச் சான்றிதழ்களை (Transfer Certificate) பதிவேற்றம் செய்து ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு cij.admission25@gmail.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம். செய்தித்துறை, டிஜிட்டல் மீடியா, சமூக ஊடக மேலாண்மை, உள்ளடக்க உருவாக்கம் உள்ளிட்ட துறைகளில் தொழில்முறை வாழ்க்கையை உருவாக்க விரும்பும் இளைஞர்களுக்கு, குறைந்த கட்டணத்தில் தரமான கல்வியை வழங்கும் சென்னை இதழியல் கல்வி நிறுவனம் சிறந்த தேர்வாக அமையும்.