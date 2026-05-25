/அமைச்சர்களின் ‘அசிஸ்டென்டி விவகாரம்’... அதிரடி காட்டிய முதலமைச்சர் விஜய்.!

TN Minister Assistant Officers News: அமைச்சர்களின் உதவியாளர்களாக நியமிக்கபடுவதற்கான அதிரடி அறிவிப்பை முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ளார். ஜாதி, மதம் பார்த்து ஆட்களை தேர்வு செய்ய கூடாது என முதலமைச்சர் அதிரடி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
TN Minister Assistan officers Selection News: தமிழக அமைச்சரவை பட்டியல் சில நாட்களுக்கு முன்பு தான் வெளியிடப்பட்டது. இந்த அமைச்சரவையில் பங்கேற்ற அமைச்சர்களுக்கான துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்கள் தங்களின் நிர்வாக பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர். இந்த நிலையில், அமைச்சர்களின் அலுவலக உதவியாளராக தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு ஒரு புதிய அறிவிப்பை முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ளார். உதவியாளர்களை தேர்வு செய்வதில் நேர்மையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும், ஜாதி மதம் பார்க்காமல் நடுநிலையாக தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்து பணியில் அமர்த்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
தலைமை செயலக அமைச்சர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய். தமிழகத்தின் அரசு துறைகளை வழிநடத்த 34 அமைச்சர்களை முதலமைச்சர் தலைமையில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அமைச்சர்களுக்கு உதவியாக தனி உதவியாளர், ஆபிஸ் அசிஸ்டென்ட், ஜூனியர் மற்றும் சீனியர் அசிஸ்டென்ட், டிரைவர், தபேதார், கம்யூட்டர் ஆபரேட்டர்கள், செக்யூரிட்டி போலீஸ் என ஒவ்வொரு அமைச்சர்களுக்கும் தனி பட்டாளமே தேவைப்படும்.
அந்த வகையில் அதற்கான ஆட்களை தேர்வு செய்யும் பணியில் அமைச்சர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தான் முதலமைச்சர் விஜய் இத்தகைய பதவிகளுக்கான ஆட்களை தேர்வு செய்யும் பணிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளார். அதே சமயம் அமைச்சர்களுக்கு இது குறித்த ஒரு முக்கிய உத்தரவையும் பிறப்பித்துள்ளார்.
அமைச்சர்களின் அலுவலகத்தில் ஜாதியோட நிழல் படியக் கூடாது என முதலமைச்சர் விஜய் கூறியுள்ளார். ஜாதி, மதம், சொந்த பந்தம்னு எந்த பாசமும் பார்க்கக் கூடாது. தகுதி மட்டுமே தாரக மந்திரமாக இருக்க வேண்டும். கோட்டை வட்டாரத்தில் கசிந்திருக்கும் இந்த ஒரு தகவல் தான் தற்போதைய முக்கிய செய்தியாக பார்க்கப்படுகிறது.
அமைச்சர்களின் அலுவல் வேலைகளுக்கு நியமிக்கப்படும் ஆட்களை தேர்வு செய்வதில் வழக்கமான முறையிலிருந்து முற்றிலுமாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பெல்லாம் அமைச்சர்களின் உதவியாளராகவும், அலுவலக பணியாளராகவும் நியமிக்க அவர்களது உறவினர்கள், தெரிந்தவர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் ஜாதி அடிப்படையில் பார்த்து பார்த்து ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இதற்கு முக்கிய காரணம் அமைச்சர்களின் நிர்வாக ரகசியங்கள் கசிந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகவும், தாங்கள் செய்யும் ஊழல்களையும் வெளியில் தெரியாமல் மறைக்கவே இத்தகைய நடைமுறையை அவர்கள் கையாண்டுள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இவை அனைத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக தான் முதலமைச்சர் புதிய உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, ஜாதியின் அடிப்படையிலோ அல்லது உறவினர்கள் என்ற அடிப்படையிலோ எவருக்கும் இந்த பதவிக்கு இடமில்லை என்றும், படித்தவர்களுக்கே இந்த அமைச்சர் குழுவில் பணியாற்ற வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் தகுதியற்றவர்கள் இந்த பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு தகுதியான படித்த நபர்கள் இதில் பணியாற்ற வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும்.
நிர்வாக திறன்களை கையாள்வது குறித்து ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் ஒன்றை முதலமைச்சர் அனுப்பியுள்ளார். தற்போது தவெக அரசு தலைமையில் அமைந்துள்ள அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ள பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் அனுபவம் இல்லாதவர்கள் என்றும், அவர்களின் நிர்வாக திறமையில் சற்று தொய்வு ஏற்பட வாய்ப்பு ஏற்படும் என்றும், இதனால் அவர்களுக்கு நிர்வாக திட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என்பது குறித்து உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.
அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள ரகசிய தகவலில், அமைச்சர்களுக்கு அனுபவக் குறைவு என்பதால், தொய்வு ஏற்படுவது யதார்தமே. புதியதாக பொறுப்பேற்றுள்ள அமைச்சர்களில் சிலர் மட்டும் தான் நிர்வாகத்தில் திறமை வாய்ந்தவர்களாக இருப்பதால் நிர்வாக திறமையில் குன்றி இருப்பவர்களை ஆதரித்து அதிகாரிகளாகிய நீங்கள் தான் அமைச்சர்களை எதிர்பாராமல் தாங்களாகவே முன்வந்து அன்றாட நடவடிக்கைகளை கையாள வேண்டும் எனவும், மேலும் தொய்வு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டிது தங்களது கடமை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜயின் இந்த அதிரடி உத்தரவால் தங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களின் பட்டியலோடு காத்திருந்த அமைச்சர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தகுதி வாய்ந்த திறமையான நபர்களை மட்டுமே அந்த 400-க்கும் மேற்பட்ட சீட்களில் உட்கார வைக்க வேண்டும் என்பதில் தலைமை உறுதியாக இருக்கிறது. நிர்வாகத் தூய்மை அமைச்சர்களின் அறையிலிருந்தே தொடங்க வேண்டும் என்பதற்காக பிறப்பிக்கப்பட்ட இந்த உத்தரவு தமிழகத்தில் ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு வழிவக்கும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.