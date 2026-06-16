/காலி மதுபாட்டில்களை வாங்க புது AI மெஷின் அறிமுகம்! ரூ.10 உடனே கூகுள் பே-யில் ரீஃபண்ட்!

TASMAC Empty bottles return Automatic Machine: தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மதுபானக் கடைகளில் காலி பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் நடைமுறை தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. இதனால் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பல்வேறு சிரமத்திற்கும் இன்னல்களுக்கும் உள்ளாகி வருகின்றனர். இதனை சீர் செய்யும் விதமாக டாஸ்மாக் நிர்வாகம் ஒரு புதிய முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தானியங்கி இயந்திரம் மூலம் பாட்டில்கள் பெறப்பட்டு, அதற்கான தொகை வங்கிக் கணக்கிற்கு வரவு வைக்கப்படும் வகையில் இந்த புதிய நடைமுறையை தமிழக அரசு தொடங்கியுள்ளது.
தமிழகத்தில் அதிகளவில் வருவாய் ஈட்டும் துறைகளில் முக்கியமானதாக டாஸ்மாக் துறை பார்க்கப்படுகிறது. ஆண்டுக்கு மட்டும் சுமார் 48 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மதுபானக் கடைகளில் இருந்து வருவாய் வருவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கிறது. அந்த வகையில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் மதுபான பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டு வந்ததாக புகார் எழுந்த வண்ணம் இருந்தது. அதுமட்டுமின்றி மேலும் ஒரு கூடுதலான தொகையாக 10 ரூபாயையும் டாஸ்மாக நிர்வாகம் பெற்று வந்தது.
இந்த 10 ரூபாயானது பயன்படுத்தப்பட்ட மதுபான பாட்டில்களை டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைத்தவுடன் மீண்டும் அவர்களிடமே அந்த பணம் திரும்ப வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த காலி மது பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் நடைமுறையானது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படுவதாலும் விலங்குகள் அதிகளவில் பாதிக்கப்படுவதாலும் இந்த நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இந்த நிலையில், காலி பாட்டிலை டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திடம் திரும்ப ஒப்படைக்கும் நடைமுறையை செயல்படுத்தி வரும் நிலையில் அதற்கான பணத்தை திரும்ப வழங்குவதிலும், பாட்டில் பெறுவதிலும் பல்வேறு சிரமங்களையும் எதிர்கொள்வதாக டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் புகார் அளித்தனர். மேலும் இந்த காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் நடைமுறையை தனியார் வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று தமிழக அரசு பல்வேறு மாற்று முயற்சிகளை செய்து வந்தது.
டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் சிரமத்தை குறைக்கும் வகையில் டாஸ்மாக் துறையில் தமிழக அரசு ஒரு புதிய முன்னெடுப்பை முன்னெடுத்துள்ளது. இதற்கு முன்பு டாஸ்மாக்கில் ஆட்களை வைத்து மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெற்று வந்த நிலையில், தற்போது காலி மதுபாட்டில்களை பெற ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய தானியங்கி இயந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அந்த வகையில் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ஆல்பர்ட் திரையரங்கம் அருகில் டாஸ்மாக் மதுபானக்கடையில் இந்த இயந்திரம் முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த இயந்திரம் நாளடைவில் தமிழகம் முழுவதும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டால் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கூடுதல் பணிச்சுமையில் இருந்து ஓய்வு பெற முடியும் என்றும் கருதப்படுகிறது.
காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப ஒப்படைக்க விரும்பும் நபர்கள், முதலில் இந்த தானியங்கி இயந்திரத்தில் தங்களது கைப்பேசி எண்ணை பதிவு செய்ய வேண்டும். பின்னர் அவர்களது கைப்பேசி எண்ணிற்கு ஒரு OTP வரும். அந்த ஒருமுறை கடவுச் சொல்லை அந்த இயந்திரத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். பதிவு செய்தவுடன், காலி மதுபாட்டிலில் ஒட்டப்பட்டுள்ள ஸ்டிக்கரில் உள்ள QR கோட்டை ஸ்கேன் செய்துவிட்டு, அது ஸ்கேன் ஆன உடன் காலி பாட்டிலை அந்த இயந்திரத்தில் அதற்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் செலுத்த வேண்டும். அதன்பின்னர் பாட்டில் உடையாமல் உள்ளதா? இயந்திரம் உள்ள கடையில் தான் வாங்கப்பட்டதா? என அனைத்தும் சரிபார்க்கப்பட்டு தங்களிடம் இருந்து கூடுதலாக பெறப்பட்ட அந்த 10 ரூபாய் தொகை, அந்த கைப்பேசி எண்ணுடன் தொடர்புடைய வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பு: வேறு மதுக்கடைகளில் வாங்கிய பாட்டில்கள் மற்றொரு இயந்திரத்தில் செலுத்தி பணம் பெற முடியாத வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சோதனை அடிப்படையில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த தானியங்கி இயந்திரத்தில் ஏற்படும் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள், யுபிஐ மூலம் பணம் செலுத்தும் முறை போன்றவற்றில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் குறித்து ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இவை அனைத்தும் சீரமைக்கப்பட்டு உறுதி செய்யப்பட்டால் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மதுபானக் கடைகளிலும் இது போன்ற தானியங்கி மதுபான பாட்டில்கள் திரும்பப்பெறும் இயந்திரம் நிறுவப்படும் எனவும் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.