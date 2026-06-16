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காலி மதுபாட்டில்களை வாங்க புது AI மெஷின் அறிமுகம்! ரூ.10 உடனே கூகுள் பே-யில் ரீஃபண்ட்!

TASMAC Empty bottles return Automatic Machine: சென்னை எழும்பூரில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுபானக் கடையில் காலி மதுபான பாட்டிலை திரும்பப் பெறும் தானியங்கி இயந்திரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நடைமுறை டாஸ்மாக் ஊழியர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 16, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:18 PM IST
காலி மதுபாட்டில்களை வாங்க புது AI மெஷின் அறிமுகம்! ரூ.10 உடனே கூகுள் பே-யில் ரீஃபண்ட்!
Image Credit: Empty Bottles Automactic Machine

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காலி மதுபாட்டில்களை வாங்க புது AI மெஷின் அறிமுகம்!
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