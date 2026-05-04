தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திரு.வி.க.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thiru Vi Ka Nagar Election Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள திரு.வி.க.நகர்(Thiru Vi Ka Nagar) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 08:35 AM IST
  • திரு.வி.க நகர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • திரு.வி.க நகர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • திரு.வி.க நகர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

திரு.வி.க.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திரு.வி.க.நகர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (15) தொகுதியாகும். 2011ஆம் ஆண்டு திரு.வி.க.நகர் (தனி) தொகுதியாக உருவாக்கப்பட்டது. ஏழை, எளிய மக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இத்தொகுதியில் காணப்படுகின்றனர்.  இத்தொகுதி பெரம்பூர், அயனாவரம், ஒட்டேரி, பட்டாளம், புளியந்தோப்பு போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இத்தொகுதியில் ஆதிதிராவிடரின் வாக்குகள்  தான் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும்.  இத்தொகுதி, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

திரு.வி.க.நகர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் திரு.வி.க.நகர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

திரு.வி.க.நகர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): கே.எஸ்.ரவிச்சந்திரன் 

பகுஜன் சமாஜ் கட்சி (BSP):  போர்கோடி ஆம்ஸ்ட்ராங் (அதிமுக கூட்டணி)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஜெகதீஸ் சந்தர்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம்.ஆர்.பல்லவி

திரு.வி.க.நகர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்:1,78, 793 
ஆண் வாக்காளர்கள்: 85,724
பெண் வாக்காளர்கள்:  93,008
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 61

திரு.வி.க.நகர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.15% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

திரு.வி.க.நகர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: சிவகுமார் (திமுக) - 81,727 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: பி.எல்.கல்யாணி (அதிமுக) - 26,714 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: இளவஞ்சி - 10,921 வாக்குகள்

மநீம: ஓபத்- 9,710 வாக்குகள்

திரு.வி.க.நகர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திரு.வி.க.நகர் தொகுதியில் 63.56% வாக்குகள் பதிவாகின.

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

