தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தி.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thiyagarayanagar  Election Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள தி.நகர் (Thiyagarayanagar) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 09:55 AM IST
  • தி.நகர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • தி.நகர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • தி.நகர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

தி.நகர்  சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தென் பகுதியில் அமைந்துள்ள தி.நகர் தொகுதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக சட்டமன்றத்தின் (24) தொகுதியாகும். தி.நகர் தொகுதியில் பாண்டி பஜார், கோடம்பாக்கம், அசோக்  நகர், கே.கே.நகர், எம்.ஜி.ஆர். நகர், வடபழனி, மேற்கு மாம்பலம் போன்ற பல பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.  தி.நகர் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நாடார், முதலியார், நாயுடு, வன்னியர், பிராமணர்கள், தலித்கள்  என அனைத்து சமூக மக்களும் வசிக்கின்றனர்.  இங்கு நடுத்தர, உயர்தர வர்க்கத்தினர் அதிகம் உள்ளனர். இத்தொகுதியில் சென்னையில் கடும் போட்டி நிலவக் கூடும் ஒரு தொகுதியாகும்.  இத்தொகுதி, தென் சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

தி.நகர்  தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் தி.நகர்  தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

தி.நகர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK):   ராஜா அன்பழகன் 

அதிமுக (ADMK):  சத்யநாராயணன் 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK):  அனுஷ்யா விஜயகுமார் 

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  புஸ்ஸி ஆனந்த்

தி.நகர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,54,943
ஆண் வாக்காளர்கள்: 74,682 
பெண் வாக்காளர்கள்: 80,228
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 33

தி.நகர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.27% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

தி.நகர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  கருணாநிதி (திமுக) - 56,035 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  சத்ய நாராயணன் (அதிமுக) - 55,898 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: கருப்பையா (மநீம) -  14,567  வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: சிவசங்கரி (நாதக) - 8,284  வாக்குகள்

தி.நகர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தி.நகர் தொகுதியில் 60%  வாக்குகள் பதிவாகின.

