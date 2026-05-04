தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thousand Lights Election Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆயிரம் விளக்கு (Thousand Lights) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.      

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 09:20 AM IST
  • ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • ஆயிரம் விளக்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆயிரம் விளக்கு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (20) தொகுதியாகும். மத்திய சென்னை பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில், அண்ணா சாலை, ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை போன்ற முக்கிய இடங்களை உள்ளடக்கி உள்ளது. தொழிலாளர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாக ஆயிரம் விளக்கு உள்ளது. ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் இஸ்லாமியர்கள்  கணிசமான முறையில் இருக்கின்றனர். இவர்களோடு,  பட்டியலின, பழங்குடி மக்களும் வசித்து வருகின்றனர். மு.க.ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கு முன்பு, ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு நான்கு முறை வெற்றி பெற்றார். இத்தொகுதி, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஆயிரம் விளக்கு  தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

ஆயிரம் விளக்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK):  எழிலன் நாகநாதன்

அதிமுக (AIADMK):  வளர்மதி

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK):  கலஞ்சியம்.மு

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  பிரபாகர் ஜே.சி.டி

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,53,908
ஆண் வாக்காளர்கள்: 73,500 
பெண் வாக்காளர்கள்: 80,343
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 65

ஆயிரம் விளக்கு  தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.09% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

ஆயிரம் விளக்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  எழிலன் நாகநாதன் (திமுக) - 71,867  வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  குஷ்பு (பாமக) - 39,405 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: கே. எம். ஷெரீஃப் (மநீம) - 11,791 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: ஏ. ஜே. ஷெரின் (நாதக) - 8,884  வாக்குகள்

ஆயிரம் விளக்கு  தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆயிரம் விளக்கு  தொகுதியில் 58.13%  வாக்குகள் பதிவாகின.

சென்னை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

