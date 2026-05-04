தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆயிரம் விளக்கு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (20) தொகுதியாகும். மத்திய சென்னை பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில், அண்ணா சாலை, ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை போன்ற முக்கிய இடங்களை உள்ளடக்கி உள்ளது. தொழிலாளர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாக ஆயிரம் விளக்கு உள்ளது. ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் இஸ்லாமியர்கள் கணிசமான முறையில் இருக்கின்றனர். இவர்களோடு, பட்டியலின, பழங்குடி மக்களும் வசித்து வருகின்றனர். மு.க.ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கு முன்பு, ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு நான்கு முறை வெற்றி பெற்றார். இத்தொகுதி, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
ஆயிரம் விளக்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): எழிலன் நாகநாதன்
அதிமுக (AIADMK): வளர்மதி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கலஞ்சியம்.மு
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): பிரபாகர் ஜே.சி.டி
ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,53,908
ஆண் வாக்காளர்கள்: 73,500
பெண் வாக்காளர்கள்: 80,343
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 65
ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.09% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஆயிரம் விளக்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எழிலன் நாகநாதன் (திமுக) - 71,867 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: குஷ்பு (பாமக) - 39,405 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: கே. எம். ஷெரீஃப் (மநீம) - 11,791 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: ஏ. ஜே. ஷெரின் (நாதக) - 8,884 வாக்குகள்
ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் 58.13% வாக்குகள் பதிவாகின.
சென்னை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் (HyperLink)
கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திரு.வி.க.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
எழும்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
அண்ணா நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சைதப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
விருகம்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
தி.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ