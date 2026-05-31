/திருவள்ளூர் மக்களே... அடுத்த 20 நாள்களுக்கு மட்டும்... இந்த 6 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் நின்று செல்லும்!

Tiruvallur Railway Station : அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தின் யார்டில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள கட்டுமானப் பணிகள் காரணமாக, திருவள்ளூர் ரயில் நிலையத்தில் இந்த 6 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் தற்காலிகமாக நின்று செல்லும் வசதியை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
Southern Railway, Tiruvallur Railway Station : திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்கள் இருந்து தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் சென்னைக்கு வந்து செல்கின்றனர். பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள், இளைஞர்கள், முதியவர்கள், தொழிலாளர்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் படிப்புக்காகவும், வேலைக்காகவும், வியாபாரத்திற்காகவும் சென்னைக்கு வரும் அவர்களுக்கு பேருந்து காட்டிலும் மின்சார ரயில் சேவையே பெரியளவில் கட்டுப்படி ஆகிறது.
இதில் அரக்கோணம் வழித்தடமும் முக்கியமான ஒன்றாகும். சென்னை கடற்கரை, சென்னை சென்ட்ரல், பெரம்பூர், ஆவடி, திருநின்றவூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், திருத்தணி வரை ரயில் சேவை நீள்கிறது. அந்த வகையில், அரக்கோணம் ரயில் நிலைய யார்டில் மறுசீரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கிறது.
இதன் காரணமாக சென்னை மற்றும் புறகர் பகுதி வழியாகச் செல்லும் முக்கிய 6 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் திருவள்ளூர் ரயில் நிலையத்தில் தற்காலிகமாக நின்று செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
பயணிகளின் வசதிக்காக நாளை முதல் (ஜூன் 1) இந்த தற்காலிக நிறுத்தம் அமலுக்கு வரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 1ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் ஜூன் 20ஆம் தேதிவரை, அதாவது 20 நாள்களுக்கு இந்த தற்காலிக நிறுத்த கூடுதல் வசதி நடைமுறையில் இருக்கும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
6 Express Trains will make a temporary stoppage at Tiruvallur Station from 01.06.2026 to 20.06.2026, in view of yard remodeling work at
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள பட்டியலின்படி, 8 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் திருவள்ளூரில் நின்று பயணிகளை ஏற்றி/இறக்கிச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த 6 ரயில்களின் விவரங்கள் மற்றும் திருவள்ளூரில் வரும்/புறப்படும் நேர விவரங்களை இங்கு காணலாம்.
ரயில் எண்: 12639
எந்தெந்த நாள்கள்: தினமும்
வருகை/புறப்பாடு நேரம்: காலை 8.03/8.05
ரயில் எண்: 22637
எந்தெந்த நாள்கள்: தினமும்
வருகை/புறப்பாடு நேரம்: மதியம் 15.13/15.15
ரயில் எண்: 17314
எந்தெந்த நாள்கள்: வியாழன் மற்றும் சனி (ஜூன் 4, 6, 11, 13, 18, 20)
வருகை/புறப்பாடு நேரம்: மாலை 16.23/16.25
ரயில் எண்: 17651
எந்தெந்த நாள்கள்: திங்கள், புதன், வியாழன், சனி.
வருகை/புறப்பாடு நேரம்: மாலை 17.33/17.35
ரயில் எண்: 17654
எந்தெந்த நாள்கள்: செவ்வாய், வெள்ளி, ஞாயிறு.
வருகை/புறப்பாடு நேரம்: காலை 17.33/17.35
ரயில் எண்: 12164
எந்தெந்த நாள்கள்: தினமும்
வருகை/புறப்பாடு நேரம்: இரவு 18.58/19.00
அரக்கோணம் ரயில் நிலைய பகுதியில் நடைபெறும் கட்டமைப்புப் பணிகளால் ரயில்களின் இயக்கத்தில் சிறு காலதாமதமோ அல்லது வழித்தட மாற்றங்களோ ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, திருவள்ளூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி பயணிகள் இந்த தற்காலிக நிறுத்த அட்டவணையை முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு தெற்கு ரயில்வே கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
மேலும், ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 22ஆம் தேதிவரை பயணம் செய்ய முன்பதிவு செய்துள்ள பணிகள், தங்களின் பயண நேரத்தை இந்த புதிய தற்காலிக நிறுத்த நேரத்திற்கு ஏற்ப திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறும் தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.