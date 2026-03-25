விஜய்யால் பின்வாங்கிய எடப்பாடி.. களத்தில் இறங்கிய பாமக.. பெரம்பூரில் பெரிய ட்விஸ்ட்!

TN Assembly Election AIADMK Perambur Constituency: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக அணி, அதிமுக அணி, தவெக, நாதக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதமே இருப்பதால், அனைத்து கட்சிகளுக்கு பரப்புரை, வேட்பாளர்கள் பட்டியல் என அனைத்தையும் வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று காலை (மார்ச் 25) அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டார். அதனை தொடர்ந்து, தற்போது அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் எங்கெங்கு போட்டியிடுகிறார்கள் என்ற பட்டியலை எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டார்.
அதிமுக கூட்டணி
அதிமுக, பாஜக, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி, அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம், இந்திய ஜனநாயக கட்சி, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம், புரட்சி பாரம் கட்சி உள்ளிட்டவை உள்ளன. இதில் 2026 தேர்தலில் அதிமுக 169 தொகுதிகளிலும், பாஜக 27 தொகுதிகளிலும், பாமக (அன்புமணி) 18 தொகுதிகளிலும், அமமுக 11 தொகுதிகளிலும், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் 5 தொகுதிகளிலும், தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் 1 ஒரு தொகுதிகளிலும், ஐஜேகே 2 தொகுதிகளிலும், புரட்சி பாரம் கட்சி 1 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்றன. இந்த கூட்டணியில் உள்ள தமாகா தாமரை சின்னத்திலும், புதிய நீதி கட் தாமரை சின்னத்திலும், தமமுக, ஐஜேகே கட்சிகள் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றன.
பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடாத அதிமுக
இந்த நிலையில் தான், தற்போது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் பட்டியலை அறிவித்தார். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெரம்பூர் தொகுதியில் அதிமுக போட்டியிடாதது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
அதாவது, பெரம்பூர் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் போட்டியிடுவதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருக்கும் நிலையில், பெரம்பூர் தொகுதியில் அதிமுக போட்டியிடவில்லை. அதிமுக தரப்பில் பலமான வேட்பாளரை எடப்பாடி பழனிசாமி நிறுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதனை கைவிட்டு, பாமகவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுத்துள்ளார். விஜய் போட்டியிடுவதாக கூறப்படும் நிலையில், அதிமுக நேரடியாக போட்டியிடாமல், கூட்டணியில் அங்கே வலுவாக இல்லாத பாமக போட்டியிடுகிறது.
காரணம் என்ன?
இதுகுறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டியிடுவதாக தகவல் வந்திருக்கிறது. அதிமுக அந்த தொகுதியில் நேரடியாக களம் காணவில்லையா? என கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு பதில் அளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, கூட்டணி என அறிவித்த பிறகு எல்லாவற்றையும் சமமாகத்தான் பார்க்க முடியும். இவர் பெரியவர் அவர் பெரியவர் என்பதெல்லாம் எங்கள் கூட்டணியில் கிடையாது. எல்லா கட்சிக்கும் பலம் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு கட்சியும் சேர்ந்தால்தான் வெற்றிபெற முடியும்" என்று கூறினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளது. இதனால், பெரம்பூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் பலமான வேட்பாளர்களை இறக்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், அதிமுகவும் களம் காணும் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், திடீர் ட்விஸ்டாக அதிமுக அத்தொகுதியில் போட்டியிடவில்லை. அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாமகவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அத்தொகுதியில் திமுக, தவெக இடையே மட்டும் கடும் போட்டி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், பெரம்பூர் தொகுதியில் பாமக மூன்றாம் இடம் செல்வது உறுதி என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். இதனால், திமுக அல்லது தவெக இருவரில் யார் வெற்றி வாகை சூடுவார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
மேலும் படிக்க: 2021 Vs 2026: உதயசூரியனுக்கு எத்தனை தொகுதி? ஒரு வழியாக காரியத்தை முடித்த ஸ்டாலின்.. முழு விவரம்
மேலும் படிக்க: என்டிஏ கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு: பாஜக, அமமுக, பாமகவுக்கு எத்தனை? இபிஎஸ் அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க: அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: திருப்பரங்குன்றத்தில் ட்விஸ்ட்.. தொகுதி மாறிய ராஜேந்திர பாலாஜி!
