  • சென்னை மக்களே அலர்ட்.. பூத் சிலிப் விநியோகம் எப்போது தெரியுமா? முக்கிய அறிவிப்பு

சென்னை மக்களே அலர்ட்.. பூத் சிலிப் விநியோகம் எப்போது தெரியுமா? முக்கிய அறிவிப்பு

TN Assembly Election Booth Slip Distribution: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொதிகளிலும் பூத்  ஸ்லிப் விநியோகம் குறித்த தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பூத் ஸ்லிப்பில் வாக்காளர் பெயர், முகவரி, வாக்கு மையம், அடையாள அட்டை எண் உள்ளிட்ட விவரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 10, 2026, 07:28 PM IST

சென்னை மக்களே அலர்ட்.. பூத் சிலிப் விநியோகம் எப்போது தெரியுமா? முக்கிய அறிவிப்பு

TN Assembly Election Booth Slip Distribution: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான பணிகளை தேர்தல் ஆணையமும் அதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில  நாட்களே உள்ளதால், தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. 

வாக்காளர் தகவல் சீட்டு விநியோகம்

இந்த நிலையில், முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. வாக்காளர் தகவல் சீட்டு விநியோகம் தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், சென்னை மாவட்டத்தில் 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 13,95,716 ஆண் வாக்காளர்கள், 14,96,921 பெண் வாக்காளர்கள் மற்றும் 868 இதர வாக்காளர்கள் என மொத்தம் 28,93,505 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 

சென்னை மாவட்டத்தில் 975 இடங்களில் 4,085 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி, தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல்-2026னை முன்னிட்டு, சென்னை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் உள்ள வாக்காளர்களுக்கு 12.04.2026 அன்று முதல் 18.04.2026 வரை வாக்காளர் தகவல் சீட்டு (VIS) அந்தந்தப் பகுதிகளின் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் (BLO) மூலமாக விநியோகம் செய்யப்படவுள்ளது.

தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் வாக்காளர் தகவல் சீட்டு (VIS) விநியோகத்திற்கான அட்டவணையை தயாரித்து, அதனடிப்படையில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் மூலமாக வழங்கப்படவுள்ளது. ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலருக்கும் (BLO) ஒதுக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடிக்குட்பட்ட வாக்காளர்களுக்கு வாக்காளர் தகவல் சீட்டினை வழங்கி கையெழுத்து அல்லது விரல் அடையாளத்தைப் பெற தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

விநியோகிக்கப்படாத வாக்காளர் தகவல் சீட்டு அனைத்தும் வாக்குச்சாவடி நிலைய அலுவலர்கள் மூலமாக தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் திருப்பி வழங்கிடவும், அவை மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவுறுத்தலின்படி, வாக்காளர்களின் வசதியை அதிகரிக்கும் நோக்கில், வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வடிவமைப்பில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவமைப்பில் வாக்காளரின் வரிசை எண் மற்றும் பகுதி எண் ஆகியவை சீட்டின் மேல் வலது மூலையில் பெரிய எழுத்துருவில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். இம்மாற்றம் மூலம் வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குச்சாவடியை எளிதில் அடையாளம் காணவும், வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் வாக்காளர் பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் விரைவாக கண்டறியவும் உதவியாக இருக்கும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்னையில் 419 வேட்பாளர்கள் போட்டி

சென்னை மாவட்டத்தின் 16 தொகுதிகளுக்கான இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் நேற்று வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, 16 தொகுதிகளும் 419 பேர் களத்தில் இருக்கின்றனர்.  முன்னதாக, இந்த தொகுதிகளில் பெறப்பட்ட வேட்பு மனுக்களில் 173 மனுக்கள் பல்வேறு காரணங்களால் நிராகரிக்கப்பட்டன. மேலும், இறுதி நாளான நேற்று 24 வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்பு மனுக்களைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டனர். இதில் பெரம்பூர் தொகுதியில் மட்டும் அதிகபட்சமகா 47 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இதற்கு அடுத்தபடியாக ராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதியில் 35 வேட்பாளர்களும் களம் காண்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

