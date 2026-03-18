சென்னை சட்டமன்ற தொகுதிகள்: தி.நகர், மயிலாப்பூர் ரொம்ப டஃப்.. 2026 கள நிலவரம் என்ன?

TN Assembly Election 2026: ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கிடையில், 2021ஆம் ஆண்டு சென்னையின் தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருந்தது. தற்போதைய கள நிலவரம் என்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம். குறிப்பாக, சென்னை தங்களது கோட்டை என திமுக கூறி வரும் நிலையில், 2026 தேர்தலில் திமுக சந்திக்கும் சவால்கள் என்னென்ன என்பது குறித்தும் பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 18, 2026, 06:29 PM IST
  • சென்னையில் மொத்தம் 16 தொகுதிகள்
  • கடும் போட்டி நிலவக் கூடும்
  • சென்னை கோட்டை யாருக்கு?

Chennai Assembly Constituencies Results: தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றரை மாதங்களே இருப்பதால், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, தலைநகர் சென்னை திருவிழா  கோலம் பூண்டுள்ளது. ஏனென்றால், கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக சென்னை முழுவதுமே கைப்பற்றியது. 

சென்னையில் 16 தொகுதிகள்

சென்னையில் மொத்தம் 16 தொகுதிகள் உள்ளன. அதன்படி, பெரம்பூர், ராதாபுரம் (ராதாகிருஷ்ணன் நகர்), கொளத்தூர், வில்லிவாக்கம், திரு.வி.க.நகர் (தனி), எழும்பூர் (தனி), ராயபுரம், துறைமுகம், சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி, ஆயிரம் விளக்கு, அண்ணா நகர்,  விருகம்பாக்கம், சைதாப்பேட்டை, தியாகராய நகர், மயிலாப்பூர் ஆகிய தொகுதிக உள்ளன.  எனவே, இந்த 16 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது யார்? குறைந்த வாக்குகள், அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது யார் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

சென்னையில் 2021 தேர்தல் முடிவுகள்

2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சென்னையில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி வெற்றி பெற்றது. மொத்தம் 16 தொகுதிகளில் 15 தொகுதிகள் திமுக வெற்றி பெற்ற நிலையில், வேளச்சேரி தொகுதிகளில் மட்டும் திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது. சென்னையில் 38.65 லட்சம் வாக்காளர்கள் இருக்கும் நிலையில், திமுக 11,80,934 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றது. அதிமுக 6,06,093 (25.3 சதவீதம்) பெற்றது. மக்கள் நீதி மய்யம் 1,99,569 வாக்குகளும், நாம் தமிழர் கட்சி 1,72,893 வாக்குகளும், பாஜக 71,448 வாக்குகளும் பெற்றது.  இந்த நிலையில், குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றவர்கள் யார் என்று பார்ப்போம்.

குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏ

தி.நகர் 

தியாகராய நகர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜே. கருணாநிதி 56,035 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுக வேட்பாளர் சத்தியநாராயணன் 55,898 வாக்குகள் பெற்றார். இதன் மூலம், வெறும் 137 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தான் திமுக வேட்பாளர் கருணாநிதி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். 

வேளச்சேரி

வேளச்சேரி தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ்  சார்பில் போட்டியிட்ட ஜே.எம்.எச். ஆசான் மௌலானா 68,493 வாக்குகள் பெற்று பெற்றி பெற்றார். அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அசோக் 65,141 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். கிட்டதட்ட 4,352 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மட்டுமே காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றார். 

மயிலாப்பூர்

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் த.வேலு போட்டியிட்டு, 68,392 வாக்குகள் பெற்று பெற்றார். அதிமுக வேட்பாளர் நடராஜ் 55,759 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், 12,633 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். 

விருகம்பாக்கம்

விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் பிரபாகர் ராஜா 74,351 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுக வேட்பாளர்  வி.என்.ரவி 55,984 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். சுமார் 18,367 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தான் திமுக வெற்றி பெற்றது.

அண்ணா நகர் 

அண்ணா நகர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் எம்.கே.மோகன் 80,054 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுக சார்பில் கோகுல இந்திரா 52,609 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தார். சுமார் 27,445 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வெற்றி பெற்றது. 

அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றவர்கள்

கொளத்தூர் 

திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின் 1,05,222 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.  அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஆதி ராஜாராம் 35,138 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். கிட்டதட்ட 70,384 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றார். 

பெரம்பூர்

பெரம்பூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஆர்.டி சேகர் 1,05,267 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்ற நிலையில், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தனபாலன்  54,979 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். 

ராதாகிருஷ்ணன் நகர்

ராதாகிருஷ்ணன் நகரில் போட்டியிட்ட ஜான் எபனேசர் 95,763 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவர் அதிமுக வேட்பாளர் ராஜேஷை 42,479 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். 

சைதாப்பேட்டை

சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மா.சுப்பிரமணியன் 1,10,000 வாக்குகள் பெற்று, 40,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் துரைசாமியை தோற்கடித்தார். 

கள நிலவரம் என்ன?

தலைநகர் சென்னை அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த  பகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது.  கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, தொழில், போக்குவரத்து உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்னைக்ள தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளாக உள்ளன. சென்னையில் உள்ள 16 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளையும் கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை  தேர்தலில் திமுக கைப்பற்றி தனது கோட்டையாக சென்னை மாற்றியது. மேடைக்கு மேடை திமுகவினர் சென்னை எங்களது கோட்டை என கூறி வருகின்றனர். 

இருந்தாலும், கடந்த தேர்தலில் திமுக குறைவான வாக்கு வாத்தியாசத்தில் கூட வெற்றி பெற்ற தொகுதிகள் உள்ளன. இதற்கிடையில், தற்போது அரசியல் களத்திற்கு வந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் சென்னையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் என கூறப்படுகிறது. சென்னையில் தவெகவுக்கு பெண்கள், இளைஞர்கள் மத்தியில் வாக்குகள் அதிகம் வந்து சேரும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். 

இதனால், வரும் தேர்தலில் சென்னையில் கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என  கட்சி வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.  தொடர்ந்து, ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், புஸ்ஸி ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் சென்னையில் போட்டியிடுவார்கள் என கூறப்படுகிறது. இதனால், சென்னையில் 2026 தேர்தல் மிகவும் கடுமையாக இருக்கும். இன்னும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகவில்லை. இந்த வாரத்தில் திமுக, தவெக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகும் பட்சத்தில் ஓரளவு வெற்றி வாய்ப்புகளை கணிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

