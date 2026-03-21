சோழிங்கநல்லூர் கள நிலவரம்: சிட்டிங் எம்எல்ஏ மீது அப்செட்.. திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் யார்?

Sholinganallur Assembly Constituency: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால், வேட்பாளர்கள் தேர்வு, தொகுதி பங்கீட்டில் அரசியல் கட்சிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதமே அனைத்து தொகுதிகளிலும் தேர்தல் பணி சூடுபிடித்துள்ளது. இந்த நிலையில், சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி கள நிலவரம் குறித்தும், இந்த முறை திமுக, அதிமுகவில் யாருக்கு சீட் கிடைக்கும் என்பது குறித்தும் பார்க்கலாம்.
சோழிங்நல்லூர் தொகுதி
தமிழகத்தில்லேயே மிகப்பெரிய அளவில் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கையை கொண்ட தொகுதி சோழிங்கநல்லூர். செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்குட்பட்ட தொகுதி சோழிங்கநல்லூர். இந்த தொகுதி அடித்தட்டு மக்கள், நடுத்தர வர்க்கம், மீனவர்கள் என பரவலாக வசித்து வருகின்றனர். இத்தொகுதியில் ஐடி நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் இருக்கின்றனர். இத்தொகுதியில் பிராமணர், நாயுடு/ரெட்டி, நாயர் சமூகத்தினர், வன்னியர், பட்டியலின சமூகத்தினர் பரவலாக வசித்து வருவதாக தரவுகள் கூறுகின்றனர். இத்தொகுதியில் 2021,2016ஆம் ஆண்டுகளில் திமுக வெற்றி பெற்றது. அதிமுக 2011ஆம் ஆண்டு வெற்றி பெற்றது.
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண் வாக்காளர்கள் - 2,62,621
பெண் வாக்காளர்கள் - 2,74,254
மொத்தம் - 5,36,991 என வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக சார்பில் அரவிந்த் ரமேஸ் போட்டியிட்டு 1,71,558 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கந்தன் 1,36,153 வாக்குகள் பெற்றார். கிட்டதட்ட 35,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுகவின் அரவிந்த் ரமேஸ் வெற்றி பெற்றார்.
2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலிலும் திமுகவின் அரவிந்த் ரமேஸ் 1,47,014 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றார். கிட்டதட்ட 14,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றது. முன்னதாக, 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் கந்தன் போட்டியிட்டு 1,45,385 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அப்போது, திமுகவின் பாலாஜி வெறும் 78,413 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்று தோல்வி அடைந்தார்.
சிட்டிங் எம்எல்ஏ மீது அப்செட்
இந்த நிலையில், சோழிங்நல்லூர் தொகுதியில் இந்த முறை கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில், சிட்டிங் எம்எல்ஏ அரவிந்த் ரமேஷ் என அப்செட் இருக்கிறது என சொல்லப்படுகிறது. சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் ரேஸில் சென்னை மாநகராட்சியின் 14-வது மண்டலக் குழுத் தலைவரும், சோழிங்கநல்லூர் மேற்குப் பகுதி திமுக செயலாளருமான எஸ்.வி.ரவிச்சந்திரன் முந்துவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்த் ரமேஷுக்கு 3-வது முறையும் சீட் கொடுக்க திமுக தலைமை தயாராக இல்லை என்று அறிவாலய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ அரவிந்த் ரமேஷுக்குத் தொகுதியில் போதிய அளவில் வரவேற்பு இல்லை என்று உடன்பிறப்புகள் கள நிலவரத்தைத் தெரிவிக்கின்றனர். அதனாலேயே இந்த முறை சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியில் போட்டியிட அரவிந்த் ரமேஷ் தானாக விருப்ப மனுகூட கொடுக்காமல் இருந்துவிட்டார்.
தான் விருப்ப மனு கொடுக்காவிட்டாலும், தன்னைச் சார்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் பணம்கொடுத்து, தனது பெயரில் விருப்ப மனுவை அரவிந்த் ரமேஷ் கொடுத்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வட்டமடித்தன. தனது பதவிக் காலத்தில் சுமார் 40 கோடி ரூபாய் வரை செலவு செய்துவிட்டதாகவும், இனிமேலும் செலவு செய்ய விரும்பவில்லை என்று சலித்துக் கொள்வதாகவும் அரவிந்த் ரமேஷ் மீது அதிருப்தி தெரிவிக்கிறார்கள் உடன்பிறப்புகள்.
சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதியைப் பொறுத்தவரையில் அதிமுக சார்பில் கே.பி.கந்தன் வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுவார் என்று கூறப்படும் நிலையில், அவரை எதிர்க்க திமுக சார்பில் வலுவான வேட்பாளர் அவசியம் என்பதே தொகுதிவாசிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. ஏற்கெனவே எம்.எல்.ஏவாக உள்ள அரவிந்த் ரமேஷ் என்ன செய்துவிட்டார் என்பதும் அவர்களின் கேள்வியாக இருக்கிறது.
திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் யார்?
அந்த வகையில் திமுக தலைமையிடம் விருப்ப மனு அளித்து காத்திருக்கும் சென்னை மாநகராட்சியின் 14-வது மண்டலக் குழுத் தலைவரும், சோழிங்கநல்லூர் மேற்குப் பகுதி திமுக செயலாளருமான எஸ்.வி.ரவிச்சந்திரனுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது.
அதிமுகவைச் சேர்ந்த கே.பி.கந்தன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டால், அவரை எதிர்க்கும் சண்டை சேவலாக உள்ள எஸ்.வி.ரவிச்சந்திரனுக்கு, தொகுதி சாதகமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.திமுகவுக்கு எளிதான தொகுதிகளில் ஒன்றான சோழிங்கநல்லூரில், ஏழு வார்டுகளில் 4 வார்டுகளைக் கோட்டைவிட்ட அரவிந்த் ரமேஷ், தனது குடியிருப்பு பகுதி அமைந்துள்ள வார்டுகளில் கூட திமுகவுக்கு வெற்றியைடத தேடித் தரவில்லை என்கின்றனர் தொகுதிவாசிகள்.
சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதியைப் பொறுத்தவரை திமுக சார்பில் யாரை நிறுத்தினாலும் வெற்றிபெறலாம் என்ற சூழல் இருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள் உடன்பிறப்புகள். திமுக கூட்டணியில் சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதியைத் தங்களுக்கே ஒதுக்க வேண்டுமென பாஜகவும் தங்கள் பங்குக்கு வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், அங்கே இரட்டை இலையா, உதயசூரியனா என்ற போட்டி வந்தால் மட்டுமே களம் விறுவிறுப்படையும் என்று உடன்பிறப்புகள் கருதுகின்றனர்.
இரண்டு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக அரவிந்த் ரமேஷ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டும் தொகுதி மோசமாகக் கிடப்பதாக அதிமுகவினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். ஐ.டி. காரிடராக இருக்கும் சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் சி.எஸ்.ஆர் பணத்தைச் செலவிட்டிருந்தால் கூட தொகுதி பளிச்சென ஆகியிருக்கும். ஆனால், எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லை என்று எதிர்க்கட்சியினர் குமுறுகின்றனர்.
சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியைப் பொறுத்தவரை தன்னை விட்டால் வேறு யாரும் இல்லை என்று சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ அரவிந்த் ரமேஷ் அலட்சியத்துடன் செயல்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. மாவட்டச் செயலாளரும், அமைச்சருமான மா.சுப்பிரமணியத்தின் ஆதரவும் தனக்கே இருக்கும் என்று நம்பும் அரவிந்த் ரமேஷ் தானாக விருப்ப மனு அளிக்கவில்லை.
இதனால், சென்னை மாநகராட்சியின் 14-வது மண்டலக் குழுத் தலைவரும், சோழிங்கநல்லூர் மேற்குப் பகுதி திமுக செயலாளருமான எஸ்.வி.ரவிச்சந்திரனுக்கு கிரீன் சிக்னல் விழுந்துள்ளதாக திமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி யாருக்கு என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.
அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) கேள்வி - சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியில் எத்தனை வாக்காளர்கள்?
பதில் - சோழிங்நல்லூரில் 5,36,991 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
2) கேள்வி - திமுக சார்பில் யார் வேட்பாளராக நிறுத்தப்படலாம்?
பதில் - தற்போதைய சிட்டிங் எம்எல்ஏ அரவிந்த் ரமேஷ் மீதான அதிருப்தி காரணமாக எஸ்.வி.ரவிச்சந்திரன் திமுக வேட்பாளர் பட்டியலில் முன்னிலையில் இருப்பதாக தகவல்
3) கேள்வி - அதிமுக சார்பில் யார் போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளது?
பதில் - அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ கந்தன் மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ