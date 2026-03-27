  • தவெகவுக்காக வெயிட் பண்ணும் அதிமுக? சென்னையில் வேட்பாளர்களை அறிவிக்காதது ஏன்.. காரணம் இதுதான்!

TN Election AIADMK Candidates: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதங்கள் கூடாத இல்லாத நிலையில், தலைநகர் சென்னையில் அதிமுக இன்னும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கவில்லை. சென்னையில் மொத்தமுள்ள 16 தொகுதிகளில் இரண்டு தொகுதிக்கு மட்டுமே அதிமுக வேட்பாளரை அறிவித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 27, 2026, 03:41 PM IST
  • அதிமுக 2ம் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியீடு
  • சென்னையில் இன்னும் அறிவிக்கவில்லை
  • 11 அதிமுக வேட்பாளர்கள் யார்?

TN Election AIADMK Candidates: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதங்கள் கூட இல்லை. இதனால், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பரப்புரை, வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அறிவிப்பது என திமுக, அதிமுக, தவெக மும்முரமாக இருந்து வருகிறது. ஏற்கனவே, அதிமுக முதற்கட்ட வேட்பாளர்களை அறிவித்ததோடு, தலைநகர் சென்னையில் வைத்தே பிரச்சாரத்தை தொடங்கியது. 

சென்னையில் வேட்பாளர்களை அறிவிக்காத அதிமுக

இந்த நிலையில், தற்போது இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அதிமுக அறிவித்தது. கிட்டதட்ட 127 பேர் கொண்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார். முதற்கட்டத்தில் 23 பேர் கொண்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்த நிலையில், இரண்டாம் கட்டத்தில் 127 பேர் பட்டியலை வெளியிட்டது. மொத்தமாக அதிமுக போட்டியிடும் 169 தொகுதிகளில் 150 வேட்பாளரை அதிமுக அறிவித்துள்ளது. 

இன்னும் 19 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்னும் வெளியாகவில்லை. இந்த இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலிலும் சென்னை தொகுதிகள் இடம்பெறவில்லை. அதாவது, முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலில் ராயுபுரம் தொகுதி ஜெயக்குமார், இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலில் திருவொற்றியூர் தொகுதி குப்பன் ஆகியோர் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளனர். தலைநகர் சென்னையில் மொத்தம் உள்ள 16 தொகுதிகளில் வெறும் இரண்டு தொகுதிகளுக்கும் மட்டுமே வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அதிமுக வெளியிட்டுள்ளது. இதனால், ஏன் இன்னும் சென்னையில் வேட்பாளர்களை அதிமுக அறிவிக்கவில்லை என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 

தவெகவுக்கு காத்திருக்கிறதா அதிமுக?

தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை பட்டியலை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இன்னும் ஒருசில தினங்களில் தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், திமுக இன்று மாலை 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அறிவிக்கிறது. திமுக, தவெகவின் சென்னை வேட்பாளர்களை பார்த்த பிறகு, அதிமுக அதற்கு ஏற்றவாறு பலமான வேட்பாளர்களை நிறுத்துவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

ஏனென்றால், திமுகவின் கோட்டையாக சென்னை இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், சென்னையில் தவெகவின்  விஜய் உட்பட முக்கிய தலைவர்கள் களமிறங்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், அதற்கு ஏற்றவாறு பலமான வேட்பாளர்களை நிறுத்த எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிடுவதாக சொல்லப்படுகிறது. 

ஏற்கனவே, சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் இரண்டு தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவித்த அதிமுக, 3 தொகுதிகளை கூட்டணி கட்சிக்கு ஒதுக்கியுள்ளது. அதாவது, மயிலாப்பூர் (பாஜக), பெரம்பூர் (பாமக), சைதாப்பேட்டை (அமமுக) ஆகிய மூன்று தொகுதிகளை கூட்டணி கட்சிக்கு ஒதுக்கியுள்ளது. இதனால், மீதமுள்ள 11 தொகுதிகளில் பலமான வேட்பாளர்களை நிறுத்த அதிமுக திட்டமிட்டு, தவெக, திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த பிறகு, அதிமுக வேட்பாளர்களை அறிவிக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.

