தி.நகரில் ட்விஸ்ட் வைத்த புஸ்ஸி ஆனந்த்.. அதிமுக ஹேப்பி அண்ணாச்சி.! சென்னையின் ஹாட்ஸ்பாட்டில் பரபரப்பு

TN Election T.Nagar Assembly Constituency: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 21 நாட்களே உள்ளதால் அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த முறை பலமுனை போட்டி நிலவுகிறது. திமுக அணி, அதிமுக அணி, நாதக, தவெக, ராமதாஸ் சசிகலா அணி என ஐந்து முறை போட்டி நிலவுகிறது. இதில் திமுக அதிமுக நாதக தவெக வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டு பரப்புரையை தொடங்கியுள்ளன.
தி.நகரில் களமிறங்கும் புஸ்ஸி ஆனந்த்
அரசியல் களத்திற்கு புதிதாக வந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் மீது அதிக எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்க்கு பெரிய அளவில் ஆதரவுகள் இருக்கின்றன. இதனால் அவர்கள் யார் வாக்கை பிரிப்பார்கள் என்பதை பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது. திமுக கோட்டையாக சென்னையில் தன் வசம் கொண்ட வர தவெக முயற்சிக்கிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் களம் காண்கின்றனர்.
அதன்படி தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரிலும், வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா, தி நகரில் ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர். இதில் தி.நகர் தொகுதியில் புஸ்ஸி ஆனந்த் போட்டியிடுவது பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி இருக்கிறது. தி. நகர் தொகுதியில் கடும் போட்டி இருந்து வருகிறது. இதில் தவெகவின் ஆனந்த் களமிறங்கப்படுவது அவருக்கு சாதகமாக இருக்குமா என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
தி.நகர் தொகுதி கள நிலவரம்
சென்னை மாநகரத்தின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது தியாகராய நகர் தொகுதி. இந்த தொகுதி பாரம்பரியமாக திமுக மற்றும் அதிமுகவுக்கு சம அளவிலான வெற்றிகளை வழங்கிய தொகுதி ஆகும். தொகுதியில் உயர்த்தட்டு மக்கள், வணிகர்கள், தினக்கூலிக்கு பணிபுரிபவர்கள், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் என பலதரப்பட்ட மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றனர்.
தி.நகர் தொகுதியை பொறுத்தவரை, திமுக அதிமுக என இரண்டு கட்சிகளும் வெற்றியை சூடி இருக்கின்றனர். அதன்படி, 2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்த தொகுதியின் அரசியல் பதற்றத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. இத்தொகுதியில் திமுகவின் கருணாநிதி வெறும் 137 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றார். அதாவது திமுகவின் கருணாநிதி 56,035 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுகவின் சத்திய நாராயணன் 55,898 வாக்குகள் பெற்று தோல்வியை சந்தித்தார்.
மொத்த வாக்குகளில் ஏறக்குறைய சம வாக்குகளை பெற்றிருந்த நிலையில், தி.நகர் தொகுதி இரு பெரும் கட்சிகளுக்கு இடையேயான வெற்றி தோல்வி இடைவெளியை இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டது என்பதை உண்மை. இந்த சூழலில் தான், 2026 தேர்தலில் தி. நகர் தொகுதியை எப்படியாவது தன் பக்கம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அதிமுகவின் இலக்காக இருந்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் திமுகவும் இந்த தொகுதியை தன்வசம் வைக்க வலுவான வேட்பாளரை இறக்கி இருக்கிறது.
தி. நகர் தொகுதி வேட்பாளர்கள்
2026 தேர்தலில் தியாகராய நாயர் தொகுதியில் இணைந்த கட்சி எந்தெந்த வேட்பாளர்கள் களம் இறக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம்.
1) திமுக சார்பில் ராஜா அன்பழகன் போட்டி
2) அதிமுக சார்பில் சத்திய நாராயணன் போட்டி
3) தவெக சார்பில் புஸ்ஸி ஆனந்த் போட்டி
4) நாதக சார்பில் அனுஷா விஜயகுமார் போட்டி
தவெகவின் பலம் என்ன?
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் முதல் முறையாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் களமிறங்குகிறது. தலைநகர் சென்னையை குறிவைத்து முதல் முறை தேர்தலை சந்திக்கிறது விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம். அதன்படி தியாகராய நகர் தொகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் போட்டியிடுகிறார். இந்த தொகுதியில் ஏற்கனவே அதிமுக திமுக என இரு பெரும் கட்சிகளிடையே கடும் போட்டி இருந்து வரும் நிலையில், தவெக ஆனந்தை நிறுத்தியது அவர் வெற்றிக்கு கேள்வியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
என்னதான் தவெகவுக்கு பெண்கள், இளைஞர்கள் மத்தியில் ஆதரவுகள் இருந்தாலும், அது தி.நகர் தொகுதியில் புஸ்ஸி ஆனந்துக்கு வாக்குகளாக விழுமா என்பது கேள்விக்குறிதான். இருப்பினும், விஜயின் முகத்திற்காக மட்டுமே தி.நகர் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வாக்குகள் வரும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். இருப்பினும் தி.நகர் தொகுதியில் புஸ்ஸி ஆனந்த் வெற்றி பெறுவது என்பது மிகவும் கடினமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. கட்சியின் பொதுச் செயலாளரே தோல்வி அடைவது, கட்சிக்கு எந்த அளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை அப்பட்டமாக தெரிகிறது.
திமுக vs அதிமுக
இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் ஜே.அன்பழகனின் மகன் ராஜா அன்பழகன் போட்டியிடுகிறார். ராஜா அன்பழகனுக்கு கடந்த தேர்தலில் வாய்ப்பு கொடுப்பதாக இருந்தது. ஆனால், பல்வேறு காரணங்களால் அன்பழனகின் சகோதரர் கருணாநிதிக்கு வழங்கப்பட்டது. இதனால், அவர் வெகு குறைவான வாக்கு வித்திசாயத்திலேயே வெற்றி பெற்றார். இதனால், இந்த முறை ரிஸ்க் எடுக்காமல், அன்பழகனின் மகன் ராஜா அன்பழகனுக்கு திமுக தலைமை சீட் கொடுத்தது.
அதே நேரத்தில், தி.நகரில் கடந்த முறை போட்டியிட்டு குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்த சத்தியநாராயணனுக்கே மீண்டும் அதிமுக வாய்ப்பு கொடுத்தது. அன்பழகன் சென்னையில் முக்கியமாக முகமாக இருந்தார். கொரோனா காலக்கட்டத்தில் உடல்நிலை சரியில்லாததால் அவர் உயிரிழந்தார். ஸ்டாலினுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராக அன்பழகன் இருந்து வந்தார்.
2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக மீது எதிர்ப்பு அலை இருந்த போதிலும், வெற்றி பெற்ற 23 வேட்பாளர்களில் அன்பழகனும் ஒன்று. அந்த அளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு இருக்கிறது. அதனை கருத்தில் கொண்டு, இந்த முறை அன்பழகனின் மகன் ராஜா அன்பழகனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த முறை தவெக களத்தில் இருப்பதால், திமுகவுக்கு பாதகமாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
ஆட்சி மாற்ற மனநிலையில் இருப்பவர்கள் 2021 தேர்தலில் திமுக வாக்களித்திருப்பார்கள். ஆனால், இந்த முறை அவர்களின் வாக்குகள் தவெகவுக்கு செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, இது திமுகவின் வாக்குகளை குறைக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். இதனால், தி.நகர் தொகுதியில் கடும் போட்டி இருந்தாலும், அதிமுக வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
மேலும் படிக்க: தவெக பூந்தமல்லி வேட்பாளர் மீது பாலியல் புகார்.. எதிர்ப்பு மனு! உண்மை என்ன?
மேலும் படிக்க: தவெக பரப்புரைக்கு தடை! ‘திமுக-வின் பாசிச தாக்குதல்’-வீடியோ போட்ட விஜய்..
