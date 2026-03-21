  • தாத்தா தொகுதியில் களமிறங்கும் உதயநிதி? சேப்பாக்கத்திற்கு குட்பை.. ஆனா அம்மா வைத்த ட்விஸ்ட்!

தாத்தா தொகுதியில் களமிறங்கும் உதயநிதி? சேப்பாக்கத்திற்கு குட்பை.. ஆனா அம்மா வைத்த ட்விஸ்ட்!

TN Assembly Election 2026: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வருகிறது. இதற்கிடையில், திமுகவின் முக்கிய தொகுதியாக இருக்கும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்தும் பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 21, 2026, 11:55 AM IST
  • சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி
  • கடும் போட்டி இருக்கும்
  • தவெக ஓரளவுக்கு ஆக்டிவாக செயல்படுகிறது

Trending Photos

குறைந்த ரிஸ்கில் சிறந்த வருமானம் தரும் டாப் 5 முதலீட்டு திட்டங்கள்
camera icon9
Investment Tips
குறைந்த ரிஸ்கில் சிறந்த வருமானம் தரும் டாப் 5 முதலீட்டு திட்டங்கள்
ஸ்ரீரங்கம், மதுரை, தஞ்சாவூர் கோயில்களுக்கு 6 நாள் டூர்! ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
camera icon7
IRCTC
ஸ்ரீரங்கம், மதுரை, தஞ்சாவூர் கோயில்களுக்கு 6 நாள் டூர்! ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
1-9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முழு ஆண்டு தேர்வு எப்போது? அட்டவணை வெளியீடு!
camera icon7
TN Students
1-9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முழு ஆண்டு தேர்வு எப்போது? அட்டவணை வெளியீடு!
தங்கம் விலை குறைவது தொடரும்! நடுத்தர மக்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Gold price today
தங்கம் விலை குறைவது தொடரும்! நடுத்தர மக்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
தாத்தா தொகுதியில் களமிறங்கும் உதயநிதி? சேப்பாக்கத்திற்கு குட்பை.. ஆனா அம்மா வைத்த ட்விஸ்ட்!

Chepauk Thiruvallikeni Assembly Constituency: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால், தமிழகம் முழுவதும் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. அனைத்து தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் முட்டி முந்திக் கொண்டு தலைமையிடம் பேசி வருகின்றனர். மேலும், அனைத்து கட்சிகளும் தொகுதி பங்கீடு, வேட்பாளர்கள் பட்டியல் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், திமுகவின் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி. கடந்த தேர்தலில் உதயநிதி  ஸ்டாலின் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்த தேர்தலில் தொகுதி மாறுகிறார் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. எனவே அதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம். 

சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி

சென்னையில் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு உருவானது. இத்தொகுதியில் பாரத்தசாரதி பெருமாள் கோயில்,  திருவல்லிக்கேணி பெரிய மசூதி, மெரினா கடற்கரை, எழிலகம், தலைமைச் செயலகம் என தலைநகரின் முக்கிய இடங்கள் இங்கு உள்ளன. சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணியில் அடித்தட்டு மக்கள், மீனவர்கள், இஸ்லாமியர்கள், பிராமணர்கள், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் என அனைவரும்  இருக்கின்றனர்.  இதில் பட்டியலினத்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் தான் இந்த தொகுதியின் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கின்றனர். அடுத்தப்படியாக மீனவர்கள், தெலுங்கு மொழி பேசும் மக்கள், பிராமணவர்கள் வசித்து வருகின்றனர். 

வாக்காளர்கள் விவரம்

 பெண் வாக்காளர்கள் - 1,10,736 (தோராயமாக)

ஆண் வாக்காளர்கள் - 1,09,942 (தோராயமாக)

மொத்தம் - 2,20,689 வாக்காளர்கள் தற்போதைய நிலவரப்படி உள்ளனர். 

கள நிலவரம் என்ன?

சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி உருவானதில் இருந்தே திமுகவின் கோட்டையாக இருக்கிறது. ஆட்சி மனநிலை  மக்கள் மத்தியில் இருந்தாலும், சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக கட்டாயம் வெற்றி பெறும். அந்த வகையில், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி திமுகவின் பலமாக இருந்து வருகிறது.  திமுகவின் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் கூட, இத்தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று இருக்கின்றனர். இத்தொகுதியில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி பலமுறை போட்டியிட்டு வெற்றி வாகைசூடி இருக்கிறார். கிட்டதட்ட 1977, 1980, 1989, 1991, 1996, 2001, 2006 என தொடர்ந்து கருணாநிதி போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று இருக்கிறார். 

இதில் 1984ஆம் ஆண்டு மட்டும்  அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட திருனாவுக்கரசர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். இந்த ஒருமுறை மட்டுமே அதிமுக இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றது. 2011ஆம் ஆண்டு  அன்பழகம், 2016ஆம் ஆண்டும் அன்பழகன், 2021ஆம் ஆண்டு உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்.  இப்படியாக திமுகவின் கோட்டையாக சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி இருக்கிறது.  

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் உதயநிதி ஸ்டலின் 93,285 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுக கூட்டணி சார்பில் பாமக வேட்பளார் காசாளி 23,930  வாக்குகள் பெற்று தோல்வி  அடைந்தார். கிட்டதட்ட 69,355 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முதல்முறையாக உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.   இஸ்லாமியர்கள், பட்டியலினத்தவர்கள் கணிசமாக இருப்பதால், திமுகவுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது.  அவர்கள் தான் இத்தொகுதியின் வெற்றி, தோல்வியை தீர்மானிக்கின்றனர். 

தொகுதி மாறுகிறாரா உதயநிதி?

கடந்த முறை யாரும் எதிர்பாராத விதத்தில், சேப்பாக்கம் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அபார வெற்றி பெற்றார்.  இதனால், இந்த முறையும் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் போட்டியிடுவார் என திமுக வட்டாரங்கள் அடித்து சொல்கின்றன. ஆனால், கடந்த சில மாதங்களாகவே உதயநிதி தொகுதி மாறுகிறார் என தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. அதாவது, நகரத்தை தாண்டி, கிராமங்களில் உதயநிதி போட்டியிட  ஸ்டாலின் விரும்பியதாக கூறப்படுகிறது. 

அதனால், உதயநிதி தாத்தா தொகுதியான திருவாரூரில் போட்டியிட ஸ்டாலின் முடிவு செய்ததாக திமுக வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டது. திருவாரூர் தொகுதியும் திமுகவின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. திருவாரூரில் 2011ஆம் ஆண்டு கருணாநிதி போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். திருவாரூரில் திமுகவின் வாக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. 

இதனால், உதயநிதியை அங்கு நிறுத்துவதாக தகவல்கள் கசிந்தன. மேலும், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணியில் தவெக ஓரளவுக்கு ஆக்டிவாக செயல்பட்டு வருகிறது. இதனால், உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்று பெறுவது கடினம் என கள நிலவரங்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால், துர்கா ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணியில் போட்டியிட வேண்டும் மகன் உதயநிதியிடம் விருப்பம் தெரிவித்து வருவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.  

இருப்பினும், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளிக்கவில்லை. இதனால், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது.  இஸ்லாமியர்கள், பட்டியிலினத்தவர்கள், மீனவர்களின் வாக்குகள் உதயநிதிக்கு சாதகாக இருந்தாலும், தவெக அத்தொகுதியில் ஆக்டிவாக செயல்பட்டு வருவதால், உதயநிதி ஸ்டாலின் வாக்கு சதவீதம் கணிசமாக குறையும் என்பதில் எந்த மாற்றுக்கருத்து இருக்கு முடியாது.

அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1) கேள்வி - சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணியில் திமுக எத்தனை முறை வெற்றி பெற்றது?

     பதில் - 1977 முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரை 10 முறை திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது.

2) கேள்வி - சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் கடந்த முறை யார் வெற்றி பெற்றது?

   பதில் - உதயநிதி ஸ்டாலின்  93,285 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்

3)  கேள்வி - சேப்பாக்கம், திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் வெற்றி, தோல்வியை தீர்மானிக்கும் வாக்காளர்கள் யார்?

      பதில் - இஸ்லாமியர்கள், பட்டியிலன சமூகத்தினர், மீனவர்கள் வெற்றி, தோல்வியை தீர்மானிக்கு சக்திகளாக உள்ளனர்.

மேலும் படிக்க: சட்டமன்ற தேர்தல்: தொகுதி மாறுகிறாரா ஸ்டாலின்? கொளத்தூர் தொகுதி கள நிலவரம்!

மேலும் படிக்க: சென்னை சட்டமன்ற தொகுதிகள்: தி.நகர், மயிலாப்பூர் ரொம்ப டஃப்.. 2026 கள நிலவரம் என்ன?

