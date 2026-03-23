தோல்வி பயத்தில் விஜய்.. திமுகவின் பக்கா ஸ்கெட்ச்.. பெரம்பூரில் தவெக தேறுமா?

TVK Vijay Perambur Assembly Constituency: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடக்கிறது. தேர்தலுக்கு குறைவான நாட்களே இருப்பதால், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். திமுக அணி, அதிமுக அணி, தவெக அணி, நாம் தமிழர் என 4 முனைப்போட்டி உறுதியாகி விட்டது. இதில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக தேர்தலை சந்திக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழக 234 தொகுதிகளிலும் கு ங்குகின்றனர். குறிப்பாக, கட்சியின் தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. எனவே, பெரம்பூர் தொகுதியின் கள நிலவரம் என்ன? விஜயின் சாதகம், பாதகம் குறித்தும் பார்ப்போம்.
பெரம்பூர் தொகுதி
பெரம்பூர் தொகுதி 1952ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. பொதுவாக, தலைநகர் சென்னை திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படுகிறது. இதில் பெரம்பூர் தொகுதி விதிவிலக்கல்ல. பெரம்பூர் தொகுதியில் அதிகமாக தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளன. மேலும், தொழிலாளர் வர்க்கம் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாக பெரம்பூர் உள்ளது. மேலும், பெரம்பூர் தொகுதியில் ஏழை, எளிய மக்கள், நடுத்தர மக்கள், அரசு ஊழியர்கள் என பரவலாக இருக்கின்றனர். இத்தொகுதியில் வெற்றி, தோல்வியை தீர்மானிக்கும் இடத்தில் நடுத்தர மக்கள், தொழில் வர்க்கத்தினர் உள்ளனர்.
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண் வாக்காளர்கள் - 1,45,072
பெண் வாக்காளர்கள் - 1,50,696
மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் - 92
மொத்த வாக்காளர்கள் - 2,95,860 பேர் உள்ளனர். இந்த தொகுதியில் ஆண்களை விட பெண்கள் சுமார் 50.93 சதவீதம் பேர் உள்ளனர். எனவே, பெண்களின் வாக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
பெரம்பூர் தொகுதி கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
பெரம்பூர் தொகுதியில் 2021 ஆம் ஆண்டு திமுக சார்பில் ஆர்,டி சேகர் போட்டியிட்டு மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்தார். அதாவது ஆர்.டி.சேகர் 1,05,267 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி அடைந்தார். அதே நேரத்தில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தனபாலனை கிட்டத்தட்ட 55000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைய வைத்தார். இதன் மூலம் பெரம்பூர் தொகுதி திமுகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாக மாறி இருப்பதை கடந்த தேர்தல் வாக்குகள் காட்டுகிறது.
2016ஆம் ஆண்டு அதிமுகவின் பி.வெற்றிவேல் மிக குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதாவது, அதிமுகவின் வெற்றிவேல் 79,974 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதே நேரத்தில் திமுகவின் தனபாலன் 79,455 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தார். வெறும் 519 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மட்டுமே அதிமுக 2016ஆம் ஆண்டு வெற்றி அடைந்தது.
இப்படியாக கடந்த இரண்டு தேர்தல்கள் அதிமுக திமுக என மாறி மாறி வந்த நிலையில், பெரம்பூர் தொகுதியை சிபிஎம் கட்சி மூன்று முறை தன்வசம் வைத்துக் கொண்டது. அதாவது 2001, 2006, 2011ஆம் தேர்தல்களில் சிபிஎம் மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த மூன்று தேர்தல்களிலும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் திமுகவின் கூட்டணியில் இல்லாமல் அதிமுகவின் கூட்டணியில் தான் தனது வெற்றி வாகைசூடி இருப்பது மிகவும் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது.
சிபிஎம் அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் இருக்கும்போது, திமுக 2001, 2006, 2011ஆம் தேதி தேர்தலில் தோல்வியை மட்டுமே சந்தித்தது. அந்த அளவுக்கு பெரம்பூர் தொகுதியில் கம்யூனிஸ்ட்களின் கட்டமைப்பு பலமாக இருக்கிறது. 2001ஆம் ஆண்டு சிபிஎம் சார்பில் மகேந்திரன் 17,223 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில், 2006 ஆம் ஆண்டும் சிபிஎம் கட்சியின் மகேந்திரன் 2,788 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில், 2011 ஆம் ஆண்டு சிபிஎம் கட்சியின் சௌந்தரராஜன் 17,423 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றனர்.
பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டி?
இப்படியாக பெரம்பூர் தொகுதியின் வரலாறு இருக்கும் நிலையில், தற்போது திமுகவின் கோட்டையாக உள்ளது. கிட்டத்தட்ட 52 சதவீதம் வாக்கு வங்கியை திமுக இத்தொகுதியில் வைத்துள்ளது. இப்படியாக திமுக பலமாக இருக்கும் பெரம்பூர் தொகுதியில் தான், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் போட்டியிடுவதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன.
பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டியிடுவது பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியிருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் விஜய் யாருடைய வாக்கை பிரிப்பார் என்பது பெரும் கேள்வியாக இருக்கிறது. விஜய் இங்கு போட்டியிட்டால் அது திமுகவின் வாக்குகளை பிரிக்குமா? அல்லது அதிமுகவின் இடத்தை நிரப்புமா என்பதே பெரிய கேள்வியாக உள்ளது.
இருப்பினும் பெரம்பூரை விஜய் தேர்வு செய்தது மிகப்பெரிய ஒரு முடிவாக இருக்கிறது. புள்ளி விவரங்கள் அனைத்தும் திமுகவுக்கு சாதகமாக இருந்தாலும் மாற்றத்தை தேடும் மக்கள் கண்டிப்பாக விஜய்க்கு வாக்களிப்பது உறுதியானது தான். குறிப்பாக பெரம்பூர் தொகுதியில் பெண் வாக்காளர்கள் அதிகமாக இருப்பது விஜய்க்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்கி இருக்கிறது.
அதுவும் 20 முதல் 40 வயது வரை உள்ளவர்களின் வாக்குகளும் கட்டாயம் விஜய் பக்கம் திரும்ப அதிக வாய்ப்புள்ளது என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். மாற்றத்தை விரும்பும் மக்களும் விஜய்க்கு வாக்களிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறுகின்றனர். இப்படியாக இருக்கும் பட்சத்தில் விஜய் வெற்றி பெற்றால் அது வடசென்னையில் திமுகவின் ஆதிக்கத்திற்கும் வாக்கு வங்கிக்கும் விழுந்த முதல் அடியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
திமுகவின் பலன் என்ன?
பெரம்பூர் தொகுதியில் அரசு ஊழியர்கள், தொழில் வர்க்கத்தினர் அதிகமாக இருக்கும் நிலையில், அவர்களுக்காக திமுக பல விஷயங்களை செய்திருக்கிறது. அண்மையில் கூட, அரசு ஊழியர்களின் 20 ஆண்டு கால கோரிக்கையை திமுக நிறைவேற்றியது. அதாவது, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், சமீபத்தில் தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தை திமுக கொண்டு வந்தது.
மேலும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் பணி நிரந்தரம் என்ற வாக்குறுதியும் திமுக அளித்தது. அதோடு இல்லாமல், மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் 5000 ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் திமுக வரவு வைத்தது. இந்த அம்சங்கள் அனைத்தும் திமுகவுக்கு பலத்தை சேருக்கிறது என்றே சொல்லலாம். கூட்டி கழித்து பார்த்தால் இந்த தொகுதியில் திமுகவுக்கு விஜய் வெறும் சவாலாக இருப்பார் என்றே கருதப்படுகிறது ஆனால், மகளிர் உரிமைத் தொகை, கம்யூனிஸ்டுகளின் கட்டமைப்பு, அரசு ஊழியர்கள் ஆகிய அம்சங்கள் திமுகவை கைவிடாது என்று அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) கேள்வி - பெரம்பூர் தொகுதியில் யாருக்கு அதிக பலம்?
பதில் - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள், வாக்கு வங்கி அடிப்படையில திமுக அதிக பலம் கொண்டதாக கருதப்படுகிறது.
2) கேள்வி - விஜய் போட்டியிடுவது உறுதியா?
பதில் - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. ஆனால், விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடலாம் என கட்சி வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.
3) கேள்வி - விஜய் போட்டியிட்டால் யாரின் வாக்குகள் பாதிக்கப்படும்?
பதில் - திமுக, அதிமுக இரு கட்சிகளின் வாக்குகள் ஒரு அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
