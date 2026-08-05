/TN Budget 2026-27: கூவ ஆற்றில் படகு சவாரி.. சென்னைக்கான 7 பட்ஜெட் அறிவிப்புகள்!
TN Budget 2026-27: கூவ ஆற்றில் படகு சவாரி.. சென்னைக்கான 7 பட்ஜெட் அறிவிப்புகள்!
TN Budget 2026-2027 Chennai Announcement: தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026-27ல் சென்னைக்கு மெட்ரோ, மின்சார பேருந்துகள், குடிநீர், சாலை, நீர்நிலைகள் மற்றும் சுகாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.
2026-2027 ஆண்டிக்கான தமிழ்நாடு பட்ஜெட் இன்று (ஆகஸ்ட் 05) அறிவிக்கப்பட்டது. நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தனது உரையை 10 மணிக்கு தொடங்கி 12.30 மணியளவில் முடித்தார். கிட்டத்தட்ட இரண்டரை மணி நேரம் பட்ஜெட் உரையை வாசித்தார். அப்போது, பல்வேறு திட்டங்கள் சென்னைக்கு என அறிவிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக வடபழனி - போரூர் இடையே விரைவில் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியானது. மேலும், 3 புதிய மெட்ரோ தடங்கள் பரிந்துரை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இது தொடர்பாக நிதியமைச்சர் மரிய விலசன் கூறியதாவது,
சென்னை மேம்பாட்டுத் திட்டம்
உலகத் தரத்தில் உருவாகும் சென்னை திட்டத்திற்கு ரூ. 25 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
போக்குவரத்து & மெட்ரோ மேம்பாடு
சென்னைக்கு ரூ. 500 கோடியில் 1,000 புதிய ஏசி மின்சாரப் பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்யப்படும்.
வடபழனி - போரூர் இடையே விரைவில் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்படும்.
சென்னைக்கு மேலும் 3 புதிய மெட்ரோ ரயில் தடங்கள் பரிந்துரை செய்யப்படும்.
சாலைகள் & உள்கட்டமைப்பு
அம்பத்தூர் மற்றும் கிண்டி தொழிற்பேட்டை சாலைகள் மறுவடிவமைப்பு செய்யப்படும்.
அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் வீதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு, நவீன எல்இடி தெருவிளக்குகள் அமைக்கப்படும்.
பள்ளிகளுக்கு மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக செல்வதற்கான பிரத்யேக பாதைகள் ஏற்படுத்தப்படும்.
20 இடங்களில் திறன்மிகு வாகன நிறுத்துமிடங்கள் அமைக்கப்படும்.
நடைபாதைகள், தெருக்கள் மற்றும் நகர்ப்புற போக்குவரத்து மறுசீரமைப்பு செய்யப்படும்.
ரூ. 3,108 கோடியில் முதன்மை சுற்றுக் குழாய் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
அனைத்து குடிநீர் ஆதாரங்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, 2030-31 ஆம் ஆண்டுக்குள் சென்னை முழுவதும் சமமான, தடையற்ற குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும்.
சுற்றுச்சூழல் & நீர்நிலைகள்
கூவம் மற்றும் அடையாறு ஆறுகள் உலக தரத்தில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டு, படகு சவாரி, நதிக்கரை நடைபாதை மற்றும் பொழுதுபோக்கு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும்.
பசுமை மற்றும் மக்கள் மைய பொது இடங்கள் உருவாக்கப்படும்.
சுயதொழில் & வேலைவாய்ப்பு
திறன் பயிற்சி மற்றும் சுயதொழிலுக்கு மானியத்துடன் கூடிய கடன் உதவி வழங்கப்படும். அதாவது ரூ. 50,000 வரை சுயதொழில் வங்கி கடனுக்கு மானியம் அளிக்கப்படும்.
5 மாவட்டங்களில் "அரண்" தங்குமிடங்கள் அமைக்கப்படும்.
15 மாவட்டங்களில் குறுகிய கால தங்குமிட வசதிகள் செய்து தரப்படும்.
மகப்பேறு & சுகாதார திட்டங்கள்
'தாய் கேர்' திட்டத்திற்கு ரூ. 23 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, மாநிலம் முழுவதும் கருவுற்ற பெண்களுக்கான உதவி மையங்கள் அமைக்கப்படும்.
பிரசவ நாள் நெருங்கும் வேளையில் தங்கியிருந்து இலவச உணவு, மருத்துவ உதவிகள் மற்றும் தொடர் மருத்துவக் கண்காணிப்பு சேவைகளை பெறலாம்.
ரூ. 33 கோடி நிதியில் "மையம் - கிளை" தொலைமருத்துவ வலையமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு, அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 5 முதன்மை மையங்கள் மற்றும் 200 கிளை மருத்துவமனைகள் 1,000 மையங்களாக விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என அமைச்சர் மரிய வில்சன் தனது பட்ஜெட் உரையில் சென்னைக்கான திட்டங்களை அறிவித்தார்.