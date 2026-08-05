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TN Budget 2026-27: கூவ ஆற்றில் படகு சவாரி.. சென்னைக்கான 7 பட்ஜெட் அறிவிப்புகள்!

TN Budget 2026-2027 Chennai Announcement: தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026-27ல் சென்னைக்கு மெட்ரோ, மின்சார பேருந்துகள், குடிநீர், சாலை, நீர்நிலைகள் மற்றும் சுகாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

Written ByR Balaji
Published: Aug 05, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:30 PM IST
TN Budget 2026-27: கூவ ஆற்றில் படகு சவாரி.. சென்னைக்கான 7 பட்ஜெட் அறிவிப்புகள்!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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