TN Election: பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.. சென்னை மக்களுக்கு குஷியான அறிவிப்பு

TN Election Chennai Free Bus Travel: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு நாட்களே இருப்பதால், வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தயாராக இருக்கின்றனர். வாக்காளர்கள் எளிதாக வாக்களிக்கும் வகையில், பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தேர்தல் ஆணையம் எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளிட்டுள்ளது. அதாவது, மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்கள், தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்ய மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் பேருந்துகளில் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச பயணம்
இதுகுறித்து சென்னை மாநகர் போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், 23.04.2026 அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குபதிவு நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்கள், தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்ய மா.போ.கழக சாதாரண கட்டணப் பேருந்துகளில் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம்.
23.04.2026 அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குபதிவு நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, தேர்தல் நாள் அன்று மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்கள், தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்ய மா.போ.கழக சாதாரண கட்டண பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும்போது கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம்.
60 வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்தக் குடிமக்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்ய மா.போ.கழக சாதாரண கட்டண பேருந்துகளில் மட்டும் பயணம் செய்யும்போது ஏதேனும் வயது சான்று மற்றும் அவர்களின் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை காண்பித்து, மூத்த குடிமக்களுக்கான கட்டணமில்லா பயண டோக்கன்களை அளிக்காமல், கட்டணமில்லா பயணச்சீட்டினை நடத்துநரிடம் பெற்று பயணம் செய்யலாம்.
மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்ய மா.போ.கழக சாதாரண கட்டண பேருந்தில் பயணம் செய்தால் அவர்கள் UDID Card மற்றும் அவர்களின் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை காண்பித்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் கட்டணமில்லா பயணச்சீட்டினை பெற்று பயணம் செய்யலாம். தேர்தல் நாள் 23.04.2026 அன்று ஒரு நாள் மட்டுமே இச்சலுகையில் பயணம் செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு பேருந்துகள்
பொதுமக்களின் வசதிக்காக கோயம்பேடு புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மாதவம், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையங்களுக்கு செல்ல ஏதுவாக மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில் இணைப்புப் பேருந்துகள் 24 மணி நேரமும் இயக்கப்படும். முன்பதிவு செய்து கொள்ள நடைமுறையில் உள்ள இணையதள வசதியான TNSTC Official App மற்றும் www.tnstc.in மூலமாகவும் முன்பதிவு செய்துகொள்ள வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
எனவே, கடைசி நேர கூட்ட நெரிசலில் பயணிப்பதை தவிர்த்து பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு 21/04/2026 முதல் 22/04/2026 வரை உள்ள நாட்களில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓட்டு போட வெளியூர் செல்பவர்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள்
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி, ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி தினசரி இயக்கப்படும் 2,092 பேருந்துகளில் சென்னையில் இருந்து 1,404 பேருந்துகள் என மொத்தம் 3,496 பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி தினசரி இயக்கப்படும் 2,092 பேருந்துகளில் சென்னையில் இருந்து 3,570 பேருந்துகள் என மொத்தம் 5,662 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது.
மேலும், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தினசரி இயக்கப்படும் 905 பேருந்துகளில் சென்னையில் இருந்து 600 பேருந்துகள் என மொத்தம் 15,05 பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. மொத்தமாக தேர்தலுக்கான தமிழக போக்குவரத்து கழகம் மொத்தம் 10,663 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது. எனவே, பயணிகள் சிரமமின்றி தங்கள் ஊர்களுக்கு சென்று வரலாம். இந்த சிறப்பு பேருந்துகள் கிளாம்பாக்கம், கோயம்பேடு, மாதவரம் பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு, 24 மணி நேர கட்டுப்பாடு அறையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து புதுச்சேரி, கடலுர், சிதம்பரம், திருச்சி, மதுரை, தூத்துக்குடி, செங்கோட்டை, நெல்லை, சேலம், கோவை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர் ஆகிய ஊர்களுக்கு அங்கிருந்து செல்கிறது. தொடர்ந்து, கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து கிழக்கு கடற்கரை, காஞ்சிபுரம், வேலூர், பெங்களூரு, திருத்தணி ஆகிய இடங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. மாதவரத்தில் இருந்து பொன்னேரி, ஊத்துக்கோட்டை, வழியாக ஆந்திரா மாநில மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள் மற்றும் வழக்கம் இயக்கப்படும் திருச்சி, சேலம், கும்பகோணம், திருவண்ணாமலைக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
