/“சினிமாவை விட அரசியல் சேலஞ்சா இருக்கு” மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பேட்டி!

சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுக காவல் நிலையத்தில் உள்ளே அமைந்துள்ள சிங்காரவேலரின் சிலைக்கு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் மற்றும் நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் ஆகிய இருவரும் கூட்டாக இணைந்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் அவர்களிடம் காசிமேடு மீனவர்கள் பல கோரிக்கைகளை முன் வைத்தனர்
தொடர்ந்து காசிமேடு மீன் துறைமுகத்தை ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர்கள் அங்கு மேற்கூரை அமைக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவது குறித்து அதிகாரிகளை கேட்டு அறிந்து கொண்டனர். பின்னர் செய்தியாளர்களை ஸ்ரீநாத் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் மேற்கூரை அமைக்கும் பணிகள் மீன்பிடி தடைக்காலம் முடிவதற்குள் முழுமை பெறும்” என்று கூறினார்.
மானிய டீசல் உயர்வு குறித்து மீனவர்கள் கூறியிருக்கும் நிலையில் அவருக்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் ஆந்திராவில் சமீபத்தில் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தமிழக மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி வந்து மீன் பிடிப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று கூறியிருந்த நிலையில் அது தொடர்பான கேள்விக்கு விரைவில் அது கலந்து ஆலோசித்து பரிசீலனை செய்யப்படும் என்றும், காசிமேடு மீன் பிடி துறைமுகம் சுற்றுலா தளத்திற்கு இணையாக கொண்டுவரப்படும் என்றும், சினிமாவில் இருந்து அரசியல் வந்திருக்கிறீர்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு சினிமாவை விட அரசியல் சேலஞ்சாக இருப்பதாக கூறி சென்றார்.
ஸ்ரீநாத், விஜய்யின் நீண்டகால நெருங்கிய நண்பர்களுள் ஒருவர் ஆவார். விஜய்யுடன், வேட்டைக்காரன் உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இப்போது அவருக்கு அருகில் தவெக எம்.எல்.ஏவாகவும் இருக்கிறார்.