/சென்னை: லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. CM விஜய் சொன்ன குட் நியூஸ்

TN Government Latest Announcement: தமிழக அரசு தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி, யூடியூப் தொடங்குதல் பயிற்சிகளை நடத்த உள்ளது. இந்த இரண்டு தொழில் பயிற்சியும் சென்னையில் நடக்க உள்ளது. இந்த தொழில் பயிற்சியில் யாரெல்லாம் பங்கேற்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
TN Government Latest Announcement: தமிழக முதலமைச்சராக ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். குறிப்பாக, இன்று பல்வேறு துறை சார்ந்த தொழில் முனைவோர்களுடன் முதல்வர் விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இந்த நிலையில், தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி, யூடியூப் தொடங்குதல் பயிற்சிகளை தமிழக அரசு நடத்த உள்ளது.
தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சென்னையில் "தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி" மே 18ஆம் தேதி முதல் மே 22ஆம் தேதி வரை ஐந்து நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை இப்பயிற்சி, இந்நிறுவன வளாகத்தில் நடைபெறும்.
இப்பயிற்சியில் தங்கம், வெள்ளி, போன்ற உலோகங்களின் தரம் அறிதல், கேரட் மதிப்பீடுகள், ஆசிட் சோதனை, எடை அளவு இணைப்பான், விலை நிர்ணயிக்கும் முறை (Board Rate), ஹால் மார்க் மற்றும் போலியான நகைகளை அடையாளம் காணும் நடைமுறைகள் போன்றவை கற்றுத்தரப்படும்.மேலும் ஆபரணக் கடனுக்கான கணக்கீட்டு முறைகள், தங்க அணிகலன் வகைகள் பற்றிய பயிற்சியும் அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
பொதுத்துறை, கூட்டுறவு மற்றும் தனியார் வங்கிகளில் நகை மதிப்பீட்டாளர் பணிக்கான வாய்ப்புகள், அவற்றை பெறும் நடைமுறைகள்.மத்திய /மாநில அரசுகள் அரசு கடனுதவி திட்டங்கள் மற்றும் மானியங்கள் குறித்த ஆலோசனைகளும் இந்த பயிற்சியில் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் (ஆண்/பெண் /திருநங்கைகள்/திருநம்பிகள்) 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளலாம். குறைந்தபட்ச கல்வித்தகுதி 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பயிற்சியில் பங்கு பெறும் பயனாளிக்கென குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி உள்ளது தேவைப்படுவோர் இதற்கு விண்ணப்பித்து பெற்று கொள்ளலாம்.
மேலும், இப்பயிற்சியின் கூடுதல் விவரங்களைப் பெறவும் மற்றும் முன்பதிவு செய்திடவும் www.editn.in என்ற இணையத்தளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளவும். கைபேசி 8668100181 /9360221280 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளவும். (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை ) காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை, தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், இ.டி.ஐ.ஐ அலுவலக சாலை, சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை 600 032 என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN), சென்னை சார்பில், 'சொந்த YouTube சேனலை உருவாக்குவது எப்படி" என்ற தலைப்பில் மூன்று நாள் பயிற்சி திட்டம் மே 25ஆம் தேதி முதல் மே 27ஆம் தேதி வரை தினமும் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை EDII-TN வளாகம், சென்னையில் நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சியில் டிஜிட்டல் உள்ளடக்க உருவாக்கம் மற்றும் ஆன்லைன் விளம்பர முறைகள் குறித்து பயிற்சி வழங்கப்படும்.
மூன்று நாட்கள் பயிற்சியில் வீடியோ மற்றும் ஸ்லைடு ஷோ உருவாக்குதல், சமூக வலைதள சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் சமூக வலைதள இணைப்பு, வாடிக்கையாளர் வலையமைப்பை அதிகரிக்கும் முறைகள், திறமையான மார்க்கெட்டிங் மற்றும் விளம்பர நுட்பங்கள், ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் முறைகள், டொமைன் பெயர் மற்றும் ஹோஸ்டிங் தொடர்பான அறிமுகம் இணையதள வடிவமைப்பு நுட்பங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள், YouTube சேனலை தொடங்கி திறமையாக நிர்வகிக்க விரும்பும் தொழில் முனைவோர் மாணவர்கள் மற்றும் உள்ளடக்க உருவாக்குநர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் ஆண்/பெண் /திருநங்கைகள்/ திருநம்பிகள்/ 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். குறைந்தபட்ச கணினி அறிவு வேண்டும். 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சியில் பங்கேற்கும் பயிற்சியாளர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் தங்கும் வசதி வழங்கப்படும். தங்கும் வசதி தேவையுள்ளவர்கள் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இப்பயிற்சி தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை அறிய விரும்புவோர் www.editn.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம். அலுவலக வேலை நாட்களில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், எண் 1. EDI இன்ஸ்டிடியூட் சாலை, SIDCO தொழில்துறை எஸ்டேட் ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை 600032ல் இப்பயிற்சி நடைபெறுகிறது. ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 9360221280 / 8668100181 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். பயிற்சியின் முடிவில் அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
|பயிற்சி
|தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி, யூடியூப் தொடங்குதல் பயிற்சி
|தேதி
|மே 18 முதல் மே 22, மே 25ஆம் தேதி முதல் மே 27ஆம் தேதி
|தகுதி
|18 வயதுக்கு மேற்பட்டோர், 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
|கட்டணம்
|எந்த கட்டணமும் கிடையாது. முற்றிலும் இலவசம்
|இடம்
|EDII-TN வளாகம், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை, SIDCO தொழிற்பேட்டை, சென்னை
|தொடர்புக்கு
|8668100181,9360221280/ 9360221280,8668100181