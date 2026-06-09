/சென்னை: லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. 3 நாட்கள் இலவச பயிற்சி... எங்கு, எப்போது?

TN Government Free Classes: தமிழக அரசு பல்வேறு பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரும் வகையில், பல்வேறு பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு நடத்தி வருகிறது. இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கற்றுக் கொடுப்பதோடு, வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்கி தருகிறது. மேலும், தொழில் தொடங்குவதற்கு ஏதுவாக, பல்வேறு பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. சென்னையில் மின்னணு வர்த்தகம் (இ-காமர்ஸ்) குறித்த பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN), சென்னை சார்பில், "மின்னணு வர்த்தகம் (இ-காமர்ஸ்) குறித்த பயிற்சி என்ற தலைப்பில் மூன்று நாள் பயிற்சி 16.06.2026 முதல் 18.06.2026 வரை, காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை இந்நிறுவன வளாகத்தில் நடத்தப்பட உள்ளது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆன்லைன் வணிகம் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. நேரடி வாடிக்கையாளர் விற்பனை முறை (Direct-to-Consumer D2C) தொழில் முனைவோருக்கு இடைத்தரகர் இல்லாமல் நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களை அடையும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இது அதிக லாப விகிதம், பிராண்ட் கட்டுப்பாடு மற்றும் வாடிக்கையாளர் புரிதலை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இந்த மூன்று நாள் பயிற்சி, E-Commerce மற்றும் (Direct-to-Consumer D2C) மாடல்களில் தொழிலை ஆரம்பித்து, திட்டமிட்டு, வளர்த்தெடுக்க விரும்பும் மற்றும் MSME உரிமையாளர்களுக்காக தொழில் முனைவோர் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பயிற்சி முழுமையாக நடைமுறை அடிப்படையில் நடைபெறும். கோட்பாடுகளை விட செயல் திட்டம் மற்றும் நடைமுறை அணுகுமுறை மீது கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
இந்த மூன்று நாள் பயிற்சி வகுப்பில் பல்வேறு D2C வணிக மாடல்களை புரிந்து சரியான முறை தேர்வு செய்தல், தயாரிப்பு மற்றும் சந்தை பொருத்தம் (Product-Market Fit) மதிப்பீடு செய்தல், தங்களது வணிகத்திற்கேற்ற E-Commerce தளத்தை தேர்வு செய்தல், தயாரிப்பு பட்டியல் உருவாக்கம் மற்றும் விலை நிர்ணய உத்திகள், செயல்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை வடிவமைப்பு, வாடிக்கையாளர் சேர்த்தல் மற்றும் தக்க வைத்தல் உத்திகள், வளர்ச்சி மற்றும் விரிவாக்கத்திற்கான தெளிவான செயல்திட்டம், பயிற்சி அமர்வுகள் வழிகாட்டும் மாதிரிகள், விவாதங்கள் மற்றும் செயல் திட்ட வடிவமைப்புடன் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் ஆண்/பெண் /திருநங்கைகள்/ திருநம்பிகள்/ 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். குறைந்தபட்ச கணினி அறிவு வேண்டும். 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சியில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்திலான தங்குமிடம் கிடைக்கும். தேவைப்படுவோர் முன் பதிவு செய்துகொள்ளலாம். இப்பயிற்சி தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை அறிய விரும்புவோர் www.editn.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம். அலுவலக வேலை நாட்களில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம். பயிற்சியின் முடிவில் அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், எண் 1. EDI இன்ஸ்டிடியூட் சாலை, SIDCO தொழில்துறை எஸ்டேட், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை 600032. பயிற்சி தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 8668100181/9360221280 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.