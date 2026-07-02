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சென்னை: ஏஐ படிக்க விருப்பமா? தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி.. எப்படி சேரலாம்?

Chennai District News: சென்னையில் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம்,  "செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி செயலி உருவாக்கம்” எனும் மூன்று நாட்கள் பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துகிறது. இதில் எப்படி சேரலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 02, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:07 PM IST
சென்னை: ஏஐ படிக்க விருப்பமா? தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி.. எப்படி சேரலாம்?
Image Credit: Chennai District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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