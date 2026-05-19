Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /‘நோ செல்போன்’ மீறினால் சஸ்பெண்ட்! அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கு இறுதி எச்சரிக்கை

‘நோ செல்போன்’ மீறினால் சஸ்பெண்ட்! அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கு இறுதி எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Bus Rules: அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் வாகனம் ஓட்டும்போது செல்போன் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் விபத்துகளைத் தடுக்க, ஓட்டுநர்கள் சட்டைப்பையில் மொபைல் போன் வைத்திருக்கப் போக்குவரத்து கழகம் முற்றிலும் தடை விதித்துள்ளது. மீறுவோர் மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என புதிய சுற்றறிக்கையில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 19, 2026, 12:59 PM IST|Updated: May 19, 2026, 12:59 PM IST
‘நோ செல்போன்’ மீறினால் சஸ்பெண்ட்! அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கு இறுதி எச்சரிக்கை
Image Credit: No More Phones in Pockets! TN Govt Issues Strict Ultimatum to Govt Bus Drivers | Image Credit: AI Generated

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘நோ செல்போன்’ மீறினால் சஸ்பெண்ட்! அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கு இறுதி எச்சரிக்கை

‘நோ செல்போன்’ மீறினால் சஸ்பெண்ட்! அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கு இறுதி எச்சரிக்கை

TNSTC17 min ago
2

Coimbatore Power Cut: நாளை கோவையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. எங்கெல்லாம்?

Coimbatore33 min ago
3

சிஎஸ்கே ரசிகர்களை கிண்டல் செய்த இஷான் கிஷன்! வெடித்த புதிய சர்ச்சை!

Ishan Kishan34 min ago
4

ரயில்வே ஊழியர்கள் ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம், குறிப்பாணை வெளியானது

Railway employees38 min ago
5

இளையராஜாவை கேலி செய்த விவகாரம்..வருத்தம் தெரிவித்த ‘கருப்பு’ படக்குழு!

Karuppu1 hr ago