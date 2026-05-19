/‘நோ செல்போன்’ மீறினால் சஸ்பெண்ட்! அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கு இறுதி எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Bus Rules: அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் வாகனம் ஓட்டும்போது செல்போன் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் விபத்துகளைத் தடுக்க, ஓட்டுநர்கள் சட்டைப்பையில் மொபைல் போன் வைத்திருக்கப் போக்குவரத்து கழகம் முற்றிலும் தடை விதித்துள்ளது. மீறுவோர் மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என புதிய சுற்றறிக்கையில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை: பேருந்து, கார், இருசக்கர வாகனம் என எந்தவொரு வாகனத்தை இயக்கினாலும் செல்போன் பயன்படுத்தக் கூடாது என்பது சாலை விதிகளின் அடிப்படை விதியாகும். சைக்கிள் ஓட்டுபவர் முதல் வானில் விமானத்தை இயக்கும் பைலட் வரை அனைவருக்கும் இது பொருந்தும். ஆனால் பொதுமக்களின் உயிரைத் தாங்கிச் செல்லும் அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்களே, வாகனம் ஓட்டும்போது தொடர்ந்து செல்போன் பயன்படுத்தி வருவது அண்மைக்காலமாக தொடர்கதையாகி வருகிறது.
இத்தகைய பொறுப்பற்ற செயல்களால் ஒட்டுமொத்த பயணிகளின் பாதுகாப்பும் பெரும் கேள்விக்குறியாகி உள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் தற்போது அனைத்து ஓட்டுநர்களுக்கும் அதிரடியான, கடுமையான புதிய சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது.
தற்போது வெளியாகியுள்ள புதிய சுற்றறிக்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஓட்டுநர்கள் தங்களது சட்டைப்பையில் (மேல் பாக்கெட்டில்) செல்போன் வைத்திருப்பதும், பேருந்து இயக்கும்போது அதை எடுத்துப் பயன்படுத்துவதும் பயணிகளால் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு, போக்குவரத்து கழகத்திற்கு புகார்களாக அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், ஓட்டுநர்கள் பணியின் போது மொபைல் போன் பயன்படுத்துவதால் தான் கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டு, பல கொடூரமான விபத்துகளும், உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனவே ஓட்டுநர்கள் பணியின் போது கைபேசியை சட்டைப்பையில் வைத்திருப்பது மற்றும் பயன்படுத்துவது முற்றிலுமாக தடை செய்யப்படுகிறது.
பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் வழித்தடங்களில் அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு மேற்கொள்ளும்போது, ஓட்டுநர்கள் செல்போன் வைத்திருப்பது அல்லது பயன்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டால், அவர்கள் மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அரசு போக்குவரத்து கழகம் இந்த சுற்றறிக்கையைத் தொடங்கும்போதே, "ஏற்கனவே பலமுறை அறிவுறுத்தப்பட்டும்..." என்ற வார்த்தையுடன்தான் தொடங்கியுள்ளது. அதாவது இது முதல்முறை போடப்படும் சட்டம் அல்ல; ஓட்டுநர்களின் அலட்சியத்தால் மீண்டும் நினைவூட்டப்படும் ஒரு இறுதி எச்சரிக்கை விதியாகும். இதன் பின்னணியை உற்று நோக்கினால், கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசு இதற்கான சட்டங்களை இறுக்கி வருகிறது.
கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டே தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து துறை ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தது. அதன்படி,
ஓட்டுநர்கள் பணி நேரத்தில் சட்டைப்பையில் செல்போன் வைத்திருக்கக் கூடாது. அதனை பேருந்தின் நடத்துநரிடம் (Conductor) ஒப்படைத்துவிட வேண்டும். பணி முடிந்த பிறகே அதைத் திரும்பப் பெற வேண்டும்.
நடத்துநர்கள் பகல் நேரத்தில் முன் இருக்கையில் அமரக் கூடாது. பேருந்தின் பின்புறம் உள்ள கடைசி இடது இருக்கையில் அமர்ந்து, இரண்டு படிக்கட்டுகளையும் கண்காணிக்க வேண்டும்.
தொலைதூரப் பேருந்துகளில் (Long Distance Buses) இரவு 11 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை, நடத்துநர் ஓட்டுநரின் அருகில் முன் இருக்கையில் அமர்ந்து, ஓட்டுநருக்குத் தூக்கம் வராமல் துணையாக இருக்க வேண்டும்.
இந்த விதியை மீறும் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் மீது சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டது.
|
முக்கிய அம்சம்
|புதிய விதிமுறைகள் / கட்டுப்பாடுகள்
|மீறினால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை
|செல்போன் பயன்பாடு
|பணி நேரத்தில் சட்டைப்பையில் (பாக்கெட்டில்) செல்போன் வைக்கவும், பயன்படுத்தவும் முற்றிலும் தடை.
|உடனடி சஸ்பெண்ட் மற்றும் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை.
|செல்போன் பாதுகாப்பு
|ஓட்டுநர்கள் தங்கள் மொபைலை நடத்துநரிடம் (Conductor) ஒப்படைக்க வேண்டும்.
|துறை ரீதியான விசாரணை.
|நடத்துநர் கடமை (பகல்)
|முன் இருக்கையில் அமரக் கூடாது. பேருந்தின் பின்புற கடைசி இருக்கையில் இருந்து இரு படிகளையும் கண்காணிக்க வேண்டும்
|சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்கை.
|
நடத்துநர் கடமை (இரவு)
|
இரவு 11 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை முன் இருக்கையில் அமர்ந்து ஓட்டுநருக்குத் துணையாக இருக்க வேண்டும்.
|விதிகளை மீறினால் அபராதம்/மெமோ.
|கண்காணிப்பு முறை
|பேருந்து நிலையங்கள், வழித்தடங்களில் திடீர் ஆய்வு மற்றும் பேருந்து சிசிடிவி (CCTV) கேமரா மூலமாகக் கண்காணிப்பு
|கேமரா பதிவுகளின் அடிப்படையில் உடனடி ஆக்ஷன்
அதைத் தொடர்ந்து, கடந்த 2025 டிசம்பர் மாதத்தில் சென்னை மாநகரப் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் செல்போனில் பேசிக்கொண்டே பேருந்துகளை இயக்குவதாகப் பயணிகள் தரப்பில் சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோக்களுடன் புகார்கள் குவிந்தன.
இதனையடுத்து மாநகர போக்குவரத்து கழகம் (MTC) அவசர எச்சரிக்கை விடுத்தது. பேருந்துகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி (CCTV) கண்காணிப்பு கேமராக்களின் பதிவுகள் ஆய்வு செய்யப்படும் என்றும், அதில் ஓட்டுநர்கள் செல்போன் பயன்படுத்துவது தெரிந்தால் உடனடியாக சஸ்பெண்ட் மற்றும் துறை ரீதியான கடுமையான நடவடிக்கை பாயும் என்றும் எச்சரித்திருந்தது.
இத்தனை எச்சரிக்கைகள், சிசிடிவி கண்காணிப்புகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகள் வந்தபோதிலும், ஆங்காங்கே சில அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் தற்போதும் ரகசியமாக ஹெட்செட் (Headset) அல்லது ப்ளூடூத் (Bluetooth) சாதனங்களைப் பயன்படுத்திப் பேசுவதும், பாக்கெட் உள்ளேயே போனை வைத்துக்கொண்டு இயக்குவதும் தொடர்ந்துகொண்டேதான் இருக்கிறது.
இதனை முற்றிலுமாக, அதாவது 'துளியும் நடக்கக் கூடாது' என்ற 100% தூய்மையான இலக்கை எட்டவே போக்குவரத்து கழகம் தற்போது மீண்டும் இந்த புதிய சுற்றறிக்கையை அனுப்பியுள்ளது.
தற்போது நவீன தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் போக்குவரத்து துறையினர் ஆங்காங்கே நெடுஞ்சாலைகளில் அதிநவீன கேமராக்கள் மூலமும், மொபைல் ஆப் புகார்கள் மூலமும் ஓட்டுநர்களைக் கண்காணிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். பயணிகள் யாராவது ஓட்டுநர் போன் பேசுவதை படம் பிடித்துப் புகாரளித்தால், அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அந்த ஓட்டுநருக்கு மெமோ (Memo) அனுப்பப்படும் அளவுக்குத் தற்போதைய டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு தீவிரமாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு அரசு பேருந்தில் குறைந்தபட்சம் 50 முதல் 80 பயணிகள் வரை பயணிக்கிறார்கள். ஓட்டுநரின் ஒரு நொடி கவனச்சிதறல், நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கும் விபத்தாக மாறிவிடுகிறது. 'போனை கண்டக்டரிடம் கொடுத்துவிட வேண்டும்' என்ற விதியை ஓட்டுநர்கள் தார்மீகப் பொறுப்போடு பின்பற்ற வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பு.
அரசின் இந்த அதிரடி நினைவூட்டல் சுற்றறிக்கைக்குப் பிறகாவது, அரசு பேருந்துகளில் விபத்தில்லாப் பயணம் சாத்தியமாகுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். விதிகளை மதிப்போம், விபத்துகளைத் தவிர்ப்போம்.