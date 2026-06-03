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காஞ்சிபுரம்: +2 முடித்தவரா? ரூ.40,000 சம்பளத்தில் பயிற்சியுடன் வேலை.. யாரெல்லாம் சேரலாம்?

TN Government Tadco Free Training: தமிழக அரசு தாட்கோ மூலம் இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்குகிறது. தாட்கோ மூலம் ஒப்பனை மற்றும் கம்ப்யூட்டர் பயிற்சிகளை வழங்குகிறது. பயிற்சி கால முடிந்த பிறகு, ரூ.40,000 சம்பளத்தில் வேலைகள் கிடைக்கும்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 03, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:52 PM IST
காஞ்சிபுரம்: +2 முடித்தவரா? ரூ.40,000 சம்பளத்தில் பயிற்சியுடன் வேலை.. யாரெல்லாம் சேரலாம்?
Image Credit: TN Government Tadco Free Training

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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