  • சென்னை மக்களே... 13.3 கி.மீ., தூரத்திற்கு மேம்பாலம் - இந்த ஏரியாவில் டிராபிக் ஜாம் இருக்காது!

சென்னை மக்களே... 13.3 கி.மீ., தூரத்திற்கு மேம்பாலம் - இந்த ஏரியாவில் டிராபிக் ஜாம் இருக்காது!

Chennai Thiruvanmiyur - Uthandi Elevated Corridor: சென்னை திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரை சுமார் 13.3 கி.மீ., தூரத்திற்கு சாலை மேம்பாலத்தை தமிழ்நாடு அரசு அமைக்க உள்ளது. இதுகுறித்த விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 27, 2026, 08:03 PM IST
  • ஈசிஆர் பகுதியில் எப்போதும் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவுகிறது.
  • ரூ.2,100 கோடி மதிப்பில் இந்த மேம்பாலம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
  • மூன்றாண்டுகளில் இந்த பாலம் செயல்பாட்டுக்கு வரலாம்.

Chennai Thiruvanmiyur - Uthandi Elevated Corridor: தலைநகர் சென்னையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மக்கள் நெருக்கடி அதிகமாகி வருகிறது. முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசலும் அதிகமுள்ளது. இதை கருத்தில்கொண்டு, புதிய சாலை திட்டங்கள், பொது மெட்ரோ போன்ற போக்குவரத்து சார்ந்த திட்டங்கள், உட்கட்டமைப்பை பலப்படுத்தும் திட்டங்கள் உள்ளிட்டவை தமிழ்நாடு அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

அரசின் நச் பிளான் 

அந்த வகையில் சென்னையில் முக்கிய பகுதியான கிழக்கு கடற்கரை சாலையில், அதுவும் குறிப்பாக திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரை எப்போதும் போக்குவரத்து நெரிசலால் வாகன ஓட்டிகள் பாதிக்கப்படுவது வழக்கமாகிவிட்டது. வார விடுமுறை நாட்கள் என்றால் கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் சாலைகளில் படையெடுப்பார்கள். இந்த நிலையில் திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரை சாலை மேம்பாலம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசால் திட்டம் வகுக்கப்பட்டது.

ரூ.2,100 கோடி மதிப்பில்...

அந்த வகையில் 2025–2026ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையில், சென்னையில் பெருகிவரும் போக்குவரத்து நெரிசலை கையாளும் விதமாக சென்னை நகரின் கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் திருவான்மியூர் பகுதியில் இருந்து உத்தண்டி வரை நான்கு வழித்தட சாலை மேம்பாலம் அமைக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு மாநில நெடுஞ்சாலை ஆணையம் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் இந்த திட்டத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ.2,100 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 13.30 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு சாலை மேம்பாலம் அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்த மேம்பால பணியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்  அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார்.

நான்கு வழித்தட சாலை மேம்பாலம்

13.30 கிலோ மீட்டர் தூரம் உள்ள இந்த சாலை மேம்பாலம் பொது - தனியார் பங்களிப்போடு நடைபெறவுள்ளது. இந்த மேம்பாலம், திருவான்மியூரில் ECR–Lattice Bridge சாலை சந்திப்பிற்கு முன்பாக தொடங்குகிறது. அங்கு ஆரம்பித்து உத்தண்டியில் முடிவடையும் வகையில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த மேம்பாலம் இருவழியிலும் பயணம் செய்யும் வகையில் அகலமான பாலமாகவும் அமைய உள்ளது. 17.25 மீட்டர் அகலத்துடன், 5.5 மீட்டர் உயரத்தில், நான்கு வழித்தட சாலை மேம்பாலம் முழு நீளத்தில் அமைக்கப்படுகிறது.

நவீன பாதுகாப்பு வசதிகள்

மேலும் இந்த மேம்பாலம் நேரடியாக உத்தண்டி வரை அமைக்கப்பட்டாலும், போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் திருவான்மியூர் ஆர்டிஓ அலுவலகம், நீலாங்கரை மற்றும் அக்கரை ஆகிய இடங்களில் வாகனங்கள் கிழே இறங்கவும் மேல் ஏறவும் சாய்வுப்பாதைகள் அமைக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த சாலை மேம்பாலத்தில் பாதுகாப்பிற்காக ஒலி தடுப்பு சுவர்கள், பாதுகாப்பு தடுப்புகள், பிரதிபலிக்கும் சூரிய சக்தி ஸ்டிக்கர்கள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகள் பொருத்தப்பட உள்ளன.

13.30 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்ட சாலை மேம்பாலத்தால் அந்த பகுதியில் உள்ள அக்கரை, நீலாங்கரை, திருவான்மியூர் பகுதியில் உள்ள சில இடங்கள் 6 வழிச்சாலையாக அகலப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த சாலை மேம்பாலத்தில் உயர்த்தப்பட்ட வழித்தடம் முழுவதும் தொடர்ச்சியான எல்.இ.டி. விளக்குகளும்,  தூண்களுக்கிடையிலான பகுதிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளும் அமைக்கப்பட உள்ளன. 

3 ஆண்டுகளுக்குள்...

இத்திட்டத்தை அடுத்த மூன்றாண்டுகளுக்குள் முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சாலை மேம்பாலம் நிறைவேற்றப்படுவதன் மூலம், கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைவதோடு, விரைவான மற்றும் வசதியான பயணம் உறுதி செய்திடவும் வழிவகுக்கும்.

