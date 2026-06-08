/ரூ.1 லட்சம் தரும் தமிழக அரசு.. இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

TN Government Latest Announcement: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்ளுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, இளைஞர்களின் நலனில் கவனம் செலுத்தி, அவர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, 2026ஆம் ஆண்டிற்கான முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருதுக்கு இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் அறிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் ரூ.1 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதனை எப்படி பெறலாம் என்பது குறீத்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
சமுதாய வளர்ச்சிக்கு சிறப்பாக சேவையாற்றும் இளைஞர்களது பணியை அங்கீகரிக்கும் பொருட்டு "முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது" ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திரத் தினத்தன்று 15 முதல் 35 வயது வரை உள்ள 3 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த விருது ரூ.1,00,000 ரொக்கம், பாராட்டுப் பத்திரம் மற்றும் பதக்கம் ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியதாகும்.
அதன்படி, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான "முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது" எதிர்வரும் 15.08.2026 அன்று நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாவில் வழங்கப்படவுள்ளது. இந்த விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு சில தகுதிகளும் உள்ளனர். அதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது பெற விண்ணப்பங்கள் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய www.sdat.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். மேலும் விண்ணப்பம், தங்கள் சாதனைப் பற்றிய பத்திரிக்கை செய்திகள் மற்றும் சான்றிதழ்களை மூன்று புத்தகங்களாக தயார் செய்து மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலரிடம் சமர்பிக்க வேண்டும். இது தொடர்பான இதர விவரங்களுக்கு மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலகத்தில் நேரிலோ அல்லது தொலைபேசியிலோ (7401703480) தொடர்பு கொண்டு விவரம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.