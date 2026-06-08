Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /ரூ.1 லட்சம் தரும் தமிழக அரசு.. இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

ரூ.1 லட்சம் தரும் தமிழக அரசு.. இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

TN Government Latest Announcement: இளைஞர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் பரிசுத் தொகையை தமிழக அரசு வழங்குகிறது. முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருதுக்கு ரூ.1 லட்சம் பரிசுத் தொகையை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என சென்னை கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் அறிவித்துள்ளார். இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 08, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:36 PM IST
ரூ.1 லட்சம் தரும் தமிழக அரசு.. இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?
Image Credit: TN Government Latest Announcement

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் : AAY மற்றும் PHH கார்டு உள்ளவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
Ration Card17 min ago
2
son in law18 min ago
3
Manav Suthar25 min ago
4
TN Government38 min ago
5
Ravi mohan58 min ago