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சென்னை: மாதம் ரூ.2,000 உதவித்தொகை அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு!

Chennai Latest News: மாணவர்களுக்கு ரூ.2,000 வழங்குவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என சென்னை ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, எப்படி ரூ.2,000 பெறலாம் என்பது குறித்த இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 24, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:51 PM IST
சென்னை: மாதம் ரூ.2,000 உதவித்தொகை அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு!
Image Credit: Chennai Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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