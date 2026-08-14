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சென்னை: லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க சூப்பர் வாய்ப்பு.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு

Chennai News: சென்னையில் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் ஐந்து நாட்கள் தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி நடைபெற உள்ளது.  இதற்கு சேர விருப்ப உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 14, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:18 PM IST
சென்னை: லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க சூப்பர் வாய்ப்பு.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு
Image Credit: Chennai News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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