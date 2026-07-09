/சென்னை: மகளிர் சிறப்பு பேருந்துகள் சேவை நிறுத்தம்? தமிழக அரசு அதிரடி விளக்கம்!

TN Govt Chennai Pink Buses: தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், பெண்களுக்காக சிறப்ப பேருந்துகள் சேவையும் இயக்கப்படுகிறது. சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மகளிருக்கான இலவச பேருந்து சேவையும், சென்னையில் மகளிருக்கு சிறப்பு பேருந்து சேவை திட்டத்தையும் தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னையில் 100 மகளிர் சிறப்பு பேருந்துகளின் சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக பரவும் தகவலுக்கு TN Fact Check விளக்கம் அளித்துள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பெண்களின் நலனுக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. அதில் ஒன்று மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டம். திமுக ஆட்சியில் 2021ஆம் ஆண்டு இத்திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த திட்டம் மூலம் சாதாரண நகரப் பேருந்துகளில் மகளிர் இலவசமாக கட்டணமின்றி பயணம் மேற்கொள்ளலாம். மகளிர் இலவச பேருந்து திட்டம் பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.
மகளிர் இலவச பேருந்து திட்டம் மூலம் பெண்கள் மாதம் ரூ.888 வரை சேமித்து வருகின்றனர். இந்த திட்டம் தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட்டதை அடுத்து, மற்ற மாநிலங்களிலும் கொண்டு வரப்பட்டது. தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் தொடர்ந்து மகளிருக்கு இலவச பேருந்து சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில் பெண்களுக்கான சிறப்பு பேருந்துகளின் சேவை செயல்பாட்டில் இருக்கிறது.
சென்னையில் மட்டுமே மகளிர் சிறப்பு பேருந்து சேவை இருக்கிறது. இந்த நிலையில், சென்னையில் மகளிருக்காக இயங்கிய மகளிர் சிறப்பு பேருந்துகளில் 100 பேருந்துகளை விஜய் அரசு நிறுத்திவிட்டதாக தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் கசிந்தது. இதற்கு தற்போது தமிழக அரசின் TN Fact Check விளக்கம் அளித்துள்ளது.
சென்னையில் 100 மகளிர் சிறப்பு பேருந்துகளின் சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக பரவும் தவறான தகவல்— TN Fact Check (@tn_factcheck) July 9, 2026
பரவும் செய்தி
சென்னையில் 100 மகளிர் சிறப்பு பேருந்துகளின் சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தவறான தகவல் பரப்பப்பட்டு வருகிறது.
உண்மை என்ன ?
இது முற்றிலும் தவறான தகவல்.
இது தொடர்பாக… pic.twitter.com/SmpTwICN0b
இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் TN Fact Check கூறியிருப்பதாவது, சென்னையில் 100 மகளிர் சிறப்பு பேருந்துகளின் சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக பரவும் தவறான தகவல். சென்னையில் 100 மகளிர் சிறப்பு பேருந்துகளின் சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தவறான தகவல் பரப்பப்பட்டு வருகிறது.
இது முற்றிலும் தவறான தகவல். இது தொடர்பாக சென்னை பெருநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் அளித்துள்ள விளக்கத்தில், கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து 1,724 பேருந்துகள் மகளிர் இலவச சேவைக்காக இயக்கப்படுவதாகவும், தற்பொழுது அப்பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படவில்லை" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தவறான தகவலைப் பரப்பாதீர்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டத்தின் பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது. நெல்லை, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மகளிர்ல விடியல் பயணத்திட்டம் என்ற பெயரில் விடியல் பெயர் நீக்கப்பட்டு, பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், எந்தவிதப் பெயர் மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என போக்குவரத்து துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது. இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட மேலாளர்களிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளது என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.