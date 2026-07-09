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சென்னை: மகளிர் சிறப்பு பேருந்துகள் சேவை நிறுத்தம்? தமிழக அரசு அதிரடி விளக்கம்!

TN Govt Chennai Pink Buses: சென்னையில் 100 மகளிர் சிறப்பு பேருந்துகளின் சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருந்த நிலையில், தற்போது அதற்கு தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 09, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:47 PM IST
சென்னை: மகளிர் சிறப்பு பேருந்துகள் சேவை நிறுத்தம்? தமிழக அரசு அதிரடி விளக்கம்!
Image Credit: TN Govt Chennai Pink BusesSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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