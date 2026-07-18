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சென்னை: தேர்வு கிடையாது.. +2 படித்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்

Chennai Jobs Latest: சென்னையில்  மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் அறிவித்துள்ளார். இதற்கு மாத சம்பளமாக ரூ.20,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 18, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:03 PM IST
சென்னை: தேர்வு கிடையாது.. +2 படித்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்
Image Credit: Chennai Jobs LatestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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