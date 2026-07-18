/சென்னை: தேர்வு கிடையாது.. +2 படித்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்

Chennai Jobs Latest: தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட வாரியாக உள்ள பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்ப அலகில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகின்றன. சென்னை தெற்கு மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. குழந்தைகள் உதவி எண் திட்டத்திற்காக நியமிக்கப்படும் பணியாளர்கள் ஒருங்கிணைந்த ஊதிய அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் சிறப்பு juvenile காவல் பிரிவு பணிக்கு ஒரு இடங்களும், outreach worker பணிக்கு இரண்டு இடங்களும் நிரப்பபப்படுகிறது.
|பணி
|மாவட்ட குழந்தைகள் அலகு
|மாவட்டம்
|சென்னை
|காலிப் பணியிடங்கள்
|3 காலிப் பணியிடம்
|சம்பளம்
|ரூ.10,592/ரூ.18,356 வழங்கப்படும்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
|ஆகஸ்ட் 7
இதில், சிறப்பு Juvenile காவல் பிரிவு பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகப் பணி, சமூக அறிவியல் ஆகிய துறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். பணி அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். கணினி பயன்பாட்டில் தேரச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பபை பொறுத்தவரை, 42 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.18,356 வழங்கப்படும்.
outreach worker பணிக்கு அங்கீரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். நன்றாக பேசும் திறன் இருக்க வேண்டும். பணி அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இந்த பணிக்கும் மாத சம்பளமாக ரூ.10,592 வழங்கப்படும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 42 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கண்ட பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் chennai.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்பப்படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்துடன் அண்மையில் எடுக்கப்படட் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் மறறும சுய சான்றொப்பமிட்ட ஆவணகளின் நகல்களை இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தை உரிய முகவரிக்கு ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. district child protection unit, Chennai south, no 1 first floor street, gcc commercial complex, alandur, Chennai - 600016 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.