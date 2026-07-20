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சென்னை: மாதம் ரூ.30,000 சம்பளம்! 10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு தமிழக அரசு வேலை.. சூப்பர் வாய்ப்பு

Chennai Jobs Latest: சென்னையில்  தமிர்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு மாதம் ரூ.30,000 சம்பளம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 20, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:50 AM IST
சென்னை: மாதம் ரூ.30,000 சம்பளம்! 10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு தமிழக அரசு வேலை.. சூப்பர் வாய்ப்பு
Image Credit: Chennai Jobs LatestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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