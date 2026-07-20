/சென்னை: மாதம் ரூ.30,000 சம்பளம்! 10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு தமிழக அரசு வேலை.. சூப்பர் வாய்ப்பு

Chennai Jobs Latest: தமிழக அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், சென்னை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
தமிழ்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்திற்கு (TN Women Employement Safety Project) புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, நிர்வாகி அதிகாரி, திட்ட இயக்குநரின் தனிப்பட்ட உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 4 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜூலை 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
தமிழ்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் நிர்வாகி அதிகாரி பணிக்கு ஒரு இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் இளநிலை அல்லது முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த துறையில் குறைந்தது மூன்று ஆண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். கணினி பயன்பாடு தெரிந்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.30,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் திட்ட இயக்குநரின் தனிப்பட்ட உதவியாளர் பணிக்கு ஒரு இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு ஏதேனும் ஒரு படிப்பில் டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். குறைந்தது 2 ஆண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். கணினி பயன்பாடு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.20,000 வழங்கப்படும்.
தமிழ்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு 2 இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு 10ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதும். அலுவல வேலைகளை செய்ய தெரிந்திருக்க வேண்டும். இதற்கு மாத சம்பளமாக ரூ.15,000 வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு தேர்வு எதுவும் கிடையாது. நேர்காணல் மூலம் தகுதியான நபர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தை உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். tnwesafe.org என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, உரிய முகவரிக்கு ஜூலை 31ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்.
அல்லது admin@tnwesafe.org என்ற இமெயில் மூலம் உங்கள் விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்பலாம். மேலும், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவத்தை Project Director, Tamil Nadu Women Employment and Safety Project, 3rd floor, Agro Green Tech Park, Tamil Nadu State Agricultural Marketing Board Campus, Opposite to CIPET, Thiru-vi-ka Industrial Estate, Guindy, Chennai – 600 032 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.