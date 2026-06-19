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தமிழ்நாட்டில் போதை சாம்ராஜ்யம் ஒழிப்பு! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேச்சு..

சிங்கப்பன் அதிரடிப்படை சிறகடித்து பறக்கிறது போதை சாம்ராஜ்யம் தமிழகத்தில் அழிக்கப்பட்டு விட்டது - ராஜ் மோகன் பேச்சு

Written ByYuvashree
Published: Jun 19, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:45 PM IST
தமிழ்நாட்டில் போதை சாம்ராஜ்யம் ஒழிப்பு! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேச்சு..
Image Credit: Raj Mohan | X Thumb Nail

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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தமிழ்நாட்டில் போதை சாம்ராஜ்யம் ஒழிப்பு! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேச்சு..
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