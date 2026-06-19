/தமிழ்நாட்டில் போதை சாம்ராஜ்யம் ஒழிப்பு! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேச்சு..

சட்டமன்ற பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானது என் மீதான விவாதத்தில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆஸ்டின் பேசினார் அப்போது பேசிய அவர் சிங்கப்பெண் அதிரடி படியை விமர்சித்து, இதுதான் நீங்கள் கொண்டு வந்த மாற்றமா பெண்கள் குழந்தைகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாற்ற சூழலில் தவிர்த்து வருகின்றனர் என்று பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்தார்.
“போகிற போக்கில் பொத்தாம் பொதுவாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆஸ்டின் பேசி வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் இதுவரை போதைப் பொருளுக்கு எதிராக 473 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள்ள 38 மாவட்டங்களில் 10.56 கோடி போதை பொருட்கள் வையகப்படுத்தப்பட்டு அவை முற்றிலும் அழித்து ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் போதை சாம்ராஜ்யம் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது.
தமிழ்நாட்டில் போக்குவரத்து காவலர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு நம் முதல்வர் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின் இதுவரை 16,031 பேர் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதாக அவர்களின் மீது வழக்கு போடப்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பின் அதிரடி படையைப் பொறுத்தவரை சிங்கப்பெண் அதிரடி படை சிறகடித்து பறந்து கொண்டிருக்கிறது சிங்கப்பெண் அதிரடி படையின் பேஸ்-1இல் 69 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன. சிங்கப்பெண் அதிரடி படையின் மூலம் காணாமல் போன குழந்தை ஒன்று மீட்கப்பட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பெண் அதிரடி படையின் மூலம் இதுவரை ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 4000 சமூக விரோதிகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒலுங்கு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்பட்டு வருகிறது. வரும் ஆண்டில் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவிலேயே சிறந்த பாதுகாப்பு மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாற்றம் காணும்” என்றார்.