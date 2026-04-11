6 முறை தோல்வி கண்ட தமிழிசை அக்கா.. மயிலாப்பூர் தேர்தல் பரப்புரையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதிரடி

Udhayanidhi Stalin Mylapore Election Campaign 2026: சென்னை மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் தி.மு.க வேட்பாளர் மயிலை வேலு அவர்களுக்கு ஆதரவாக, உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆற்றிய எழுச்சிமிகு உரையின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?, மயிலாப்பூர் தொகுதி குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன கூறினார்?, மயிலாப்பூர் தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குறித்து விமர்சனம் உட்பட அனைத்து விவரங்களையும் பார்ப்போம்.
மயிலாப்பூர்: எனது தொகுதி, நமது வெற்றி!
திமுக வேட்பாளர் மயிலை வேலுவுக்காக மயிலாப்பூர் தொகுதியில் வாகு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், "மயிலாப்பூர் எனது சொந்தத் தொகுதி, நான் வாக்களிக்கும் தொகுதி என்பதில் எனக்குக் கூடுதல் மகிழ்ச்சி. கடந்த 12 நாட்களில் 60 தொகுதிகளில் வாக்குச் சேகரித்துவிட்டு இன்று எனது சொந்த மண்ணிற்கு வந்திருக்கிறேன். இங்கு கூடியிருக்கும் கூட்டத்தைப் பார்த்தால், வெற்றி ஏற்கனவே உறுதி செய்யப்பட்டுவிட்டது தெரிகிறது. இந்த முறை அண்ணன் வேலு அவர்களைக் குறைந்தபட்சம் 50,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும்" என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
மயிலாப்பூர் தொகுதிக்கான தி.மு.க-வின் சாதனைகள்
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் மயிலாப்பூர் தொகுதியில் செய்யப்பட்ட பணிகளை அவர் பட்டியலிட்டார். கல்வி திட்டத்தின் கீழ் நாராயணசாமி தோட்டத்தில் ரூ.7 கோடி மதிப்பீட்டில் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி, ஆழ்வார்பேட்டையில் ரூ.2 கோடி மதிப்பீட்டில் மாநகராட்சி பள்ளி புனரமைப்பு செய்யப்பட்டு உள்ளது. அதேபோல வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் தொகுதியில் 3,500 புதிய வீடுகள் மற்றும் சாந்தோம் மற்றும் தேனாம்பேட்டையில் 600 புதிய குடியிருப்புகள் கட்டித் தரப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமில்லாமல் 16 உடற்பயிற்சி கூடங்கள் (Gyms), அங்கன்வாடி மையங்கள், ரூ.8 கோடி மதிப்பில் நவீன மீன் அங்காடி, மற்றும் 34 கோயில்களுக்குக் குடமுழுக்கு என பல்வேறு வசதிகள் மயிலாப்பூர் தொகுதிக்கு செய்யப்பட்டு உள்ளது எனப் பட்டியலிட்டார்.
திமுகவின் வருங்கால வாக்குறுதிகள்
மீண்டும் தி.மு.க ஆட்சி அமைந்தவுடன் நிறைவேற்றப்படவுள்ள கோரிக்கைகள் குறித்து பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "லூப் ரோடு மற்றும் வி.பி. ராமன் சாலையில் புதிய சமுதாய நலக்கூடங்கள் காட்டப்படும். பக்கிங்காம் கால்வாய் தூர்வாரப்பட்டு கரைகள் பலப்படுத்தப்படும். பட்டினவாக்கம் புனரமைக்கப்படும் மற்றும் மீனவர் மற்றும் ஆதிதிராவிடர் மக்களுக்குப் புதிய குடியிருப்புகள் கட்டித் தரப்படும்" எனக் கூறினார்
மக்கள் நலத் திட்டங்களின் சாதனை
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழக அரசு செயல்படுத்திய முக்கிய திட்டங்களை அவர் நினைவுகூர்ந்தார். அதில், விடியல் பயணம் மூலம் பெண்கள் பேருந்தில் இலவசமாகப் பயணிப்பதன் மூலம் மாதம் ரூ.900 வரை சேமிக்கின்றனர். காலை உணவுத் திட்டம் மூலம் 20 லட்சம் அரசுப் பள்ளி குழந்தைகள் பயன்பெறுகின்றனர். கல்வி ஊக்கத்தொகை திட்டத்தின் கீழ் புதுமைப் பெண் மற்றும் தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம் மூலம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்படுகிறது. இலவச லேப்டாப் விநியோகம் மூலம் 10 லட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் மூலம் 1.31 கோடி பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்படுகிறது எனக் கூறிய அவர், தேர்தல் கால சிறப்பு நிதியாக ரூ.5,000 வழங்கப்பட்டதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
திராவிட மாடல் 2.0: புதிய தேர்தல் வாக்குறுதிகள்
- மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
- காலை உணவுத் திட்டம் 8-ம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கப்படும்.
- முதியோர் உதவித் தொகை (OAP) ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
- அனைத்து மகளிருக்கும் ரூ.8,000 மதிப்புள்ள மின்சாதனப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கான கூப்பன் வழங்கப்படும்.
மும்மொழிக் கொள்கை: மோடி அரசு மீதான விமர்சனம்
தமிழகத்திற்கு வரவேண்டிய ரூ.3,500 கோடி கல்வி நிதியை மோடி அரசு தர மறுக்கிறது. மும்மொழிக் கொள்கையை இந்தி திணிப்பை ஏற்றால் மட்டுமே நிதி தருவோம் என ஒன்றிய அமைச்சர் கூறுவதை முதல்வர் ஸ்டாலின் கடுமையாக எதிர்த்துள்ளார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான விமர்சனம்
நீட் தேர்வு, உதை மின் திட்டம் போன்ற தமிழகத்திற்கு எதிரான திட்டங்களை அனுமதித்த "முரட்டு அடிமை" என எடப்பாடி பழனிசாமியை விமர்சித்தார். தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation) மூலம் இதனால் தமிழகத்தின் நாடாளுமன்ற இடங்கள் 39-லிருந்து 32-ஆகக் குறையும் அபாயம் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டி, எடப்பாடி பழனிசாமி இதைக் கண்டிக்கவில்லை எனக் குற்றம் சாட்டினார்.
தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குறித்த விமர்சனம்
பா.ஜ.க வேட்பாளர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில், "அக்கா இதுவரை எங்குப் போட்டியிட்டாலும் மக்கள் அவர்களை நிராகரித்தே வந்துள்ளனர். அவருக்கு கவர்னர் போன்ற 'ரப்பர் ஸ்டாம்ப்' பதவிகள்தான் சரியாக இருக்கும். மக்கள் சேவையில் ஈடுபட மக்கள் அவர்களை அனுமதிக்கப் போவதில்லை" என்றார்.
டெல்லி அணிக்கும் - தமிழ்நாடு அணிக்கும் போர்
இது டெல்லி அணிக்கும் (மோடி - எடப்பாடி கூட்டணி) தமிழ்நாடு அணிக்கும் (முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான கூட்டணி) இடையிலான போர். தமிழகம் என்றுமே டெல்லிக்கு அடிபணியாது என்பதை நிரூபிக்க உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து மயிலை வேலு அவர்களைப் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்யுங்கள் என உதயநிதி ஸ்டாலின் உரையை நிறைவு செய்தார்.
மயிலாப்பூர் தொகுதி போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் பட்டியல்
மயிலாப்பூரில் இந்த முறை நான்கு முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.
|வேட்பாளர் பெயர்
|கட்சி / கூட்டணி
|கூடுதல் தகவல்
|திரு. மயிலை வேலு (த. வேலு)
|தி.மு.க (இந்தியா கூட்டணி)
|தற்போதைய எம்.எல்.ஏ. மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
|திருமதி. தமிழிசை சவுந்தரராஜன்
|பா.ஜ.க (அ.தி.மு.க - பா.ஜ.க கூட்டணி)
|முன்னாள் தெலங்கானா ஆளுநர் மற்றும் பா.ஜ.க மாநிலத் தலைவர்.
|திரு. பி. வெங்கடராமன்
|தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK)
|நடிகர் விஜய் தொடங்கிய கட்சியின் சார்பில் களம் இறங்கியுள்ளார்.
|திரு. ஆர்.எல். அருண்
|நாம் தமிழர் கட்சி
|சீமான் தலைமையிலான கட்சியின் வேட்பாளர்.
மயிலாப்பூர் தொகுதி அரசியல் பின்னணி
மயிலாப்பூர் தொகுதி பாரம்பரியமாக அ.தி.மு.க மற்றும் தி.மு.க ஆகிய இரு கட்சிகளுமே வெற்றி பெற்ற ஒரு தொகுதியாகும். 2001-ல் பா.ஜ.க இங்கு ஒருமுறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த முறை ஆளுநராக இருந்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன் களம் இறங்குவதும், நடிகர் விஜய்யின் கட்சி முதல்முறையாகப் போட்டியிடுவதும் இந்தத் தேர்தலை மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.
மயிலாப்பூர் தொகுதி தேர்தல் 2026 - அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. மயிலாப்பூர் தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு எப்போது நடைபெறுகிறது?
மயிலாப்பூர் தொகுதிக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று நடைபெறுகிறது.
2. மயிலாப்பூர் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை எப்போது?
வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெறும்.
3. மயிலாப்பூர் தொகுதில் நிலவும் முக்கியப் பிரச்சினைகள் என்ன?
மெட்ரோ ரயில் கட்டுமானப் பணிகளால் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல், மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கும் பிரச்சினை மற்றும் மீனவ கிராமங்களுக்கான நிரந்தர வீட்டு வசதி போன்றவை முக்கியப் பிரச்சினைகளாகப் பேசப்படுகின்றன.
