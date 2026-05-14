/சென்னை அரசு கல்லூரிகளில் சேர சூப்பர் வாய்ப்பு.. மே 29 கடைசி நாள்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TN College Admission: தமிழகத்தில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கான விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்ப பதிவு கட்டணம், விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்ற முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
TN College Admission: தமிழகத்தில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் கடந்த மே 8ஆம் தேதி வெளியானது. சுமார் 8 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதிய தேர்வுக்கான முடிவுகள் வெளியானது. இதில் 7.53 லட்சம் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றனர். மொத்த தேர்ச்சி விகிதத்தை பொறுத்தவரை 95 சதவீதமாகும். 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் முடிந்த நிலையில், உயர்கல்வியில் சேருவதற்கான பணிகளில் மாணவர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பல்வேறு கல்லூரிகளுக்கு விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். இது தொடர்பான விண்ணப்பத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கான விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2026-27 ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு முதலாமாண்டு மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் www.tngasa.in என்ற இணையதள முகவரியில் 07.05.2026 முதல் பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
2026-2027 ம் கல்வியாண்டில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 181 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 151 பாடப்பிரிவில்126959 (Shift 1101022/ Shift | 25937) இடங்கள் உள்ளன. மாணாக்கர்கள் தாங்கள் விருப்பப்பட்ட அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் விருப்பப்பட்ட பாடப்பிரிவுகளுக்கு இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுவரை (12.05.2026) விண்ணப்பித்த மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை 89,927 ஆகும். தாமாக இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க இயலாத மாணவர்கள், அனைத்து அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் உள்ள சேர்க்கை உதவி மையங்கள் (Admission Facilitation Centre AFC) மூலம் விண்ணப்பிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பம் பதிவு செய்ய இறுதி நாள் மே 29ஆம் தேதியாகும். விண்ணப்பக் கட்டண விவரத்தை பொறுத்தவரை, ஒரு மாணவருக்கு ரூ.48 கொடுக்க வேண்டும். பதிவுக் கட்டணமாக ரூ.2 செலுத்த வேண்டும். SC/ST பிரிவினருக்கு விண்ணப்ப கட்டணமாககட்டணம் ஏதுமில்லை. பதிவுக் கட்டணம் : ரூ.2 மட்டும் விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் Debit Card / Credit Card/Net Banking/UPI மூலம் இணையதளம் செலுத்தலாம். மாணாக்கர் சேர்க்கை வழிகாட்டுதல் தொடர்பான விவரங்களை www.tngasa.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம். மாணவர்கள் சேர்க்கை தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் பெற கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககத்தில் செயல்படும் உதவி மையத்தைத் திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமைகளில் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 05:00 மணி வரை நாடலாம். 044 24343106 / 24342911 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளவும் என தமிழக அர தெரிவித்துள்ளது.
1) கேள்வி - அரசு கலை, அறிவியில் சேர்க்கைக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?
பதில் - www.tngasa.in இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
2) கேள்வி - விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
பதில் - 2026-27 கல்வியாண்டுக்கான அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கும் இறுதி நாள் மே 29, 2026 ஆகும்.
3) கேள்வி - விண்ணப்பக் கட்டணம் எவ்வளவு?
பதில் - பொது பிரிவு மாணவர்கள் ரூ.48 விண்ணப்பக் கட்டணம் மற்றும் ரூ.2 பதிவுக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். SC/ST மாணவர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் இல்லை. ரூ.2 பதிவுக் கட்டணம் மட்டும் செலுத்தினால் போதும்.