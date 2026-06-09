Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /வெயிலுக்கு குட்பை! சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது மழை.. வானிலை அப்டேட்

வெயிலுக்கு குட்பை! சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது மழை.. வானிலை அப்டேட்

TN Weather Update Today: தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இன்று (ஜூன் 9) நெல்லை, தேனி, கன்னியாகுமரி, நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என  தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 09, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:00 AM IST
வெயிலுக்கு குட்பை! சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது மழை.. வானிலை அப்டேட்
Image Credit: TN Weather Update Today

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
எச்டிஎஃப்சி வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி! EMI அதிகரிக்கும்
HDFC Bank20 min ago
2
Tamil Nadu live news44 min ago
3
LPG cylinder57 min ago
4
TN Weather Update57 min ago
5
TNEB Recruitment 20261 hr ago