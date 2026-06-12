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பிச்சு உதறபோகும் கனழை.. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest News: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 12) கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. நீலகிரி, கன்னியாகுமரி, ராணிப்பேட்ட மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் மற்றும் கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 12, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:44 AM IST
பிச்சு உதறபோகும் கனழை.. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வானிலை அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Weather Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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