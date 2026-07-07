/சென்னை : TNPSC தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! சூப்பர் சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

TNPSC : சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவிகளுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தவுள்ள குரூப் 2, 2ஏ மற்றும் குரூப் 4 தேர்வுகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் இன்று (07.07.2026) முதல் தொடங்குகின்றன. இத்தகவலை சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி. எஸ்.மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் இப்பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறவுள்ளன. இந்த இலவசப் பயிற்சியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு இலவசப் பாடத்தொகுப்புகளும் வழங்கப்படும்.
இப்பயிற்சி வகுப்புகள் வார நாட்களில் செவ்வாய் முதல் வெள்ளி வரை, தினசரி காலை 10:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை நடைபெறும். மேலும், மாணவர்களின் தயார்நிலையை மேம்படுத்தத் தொடர்ந்து மாதிரித் தேர்வுகளும் நடத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர விருப்பமுள்ள 10-ஆம் வகுப்பு, 12 ஆம் வகுப்பு மற்றும் பட்டப்படிப்பு முடித்த தகுதிவாய்ந்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம். விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களின் ஆதார் அட்டை நகல், பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், ஆகியவற்றுடன், சென்னை, கிண்டியில் அமைந்துள்ள "மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை" வேலை நாட்களில் நேரடியாக அணுகிக் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதிவாய்ந்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவிகள் இந்த இலவசப் பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து பயனடையுமாறு சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இதற்கிடையில், நடப்பு ஆண்டிற்கான டிஎன்பிஎஸ்சி-யின் அதிகாரப்பூர்வ தேர்வு கால அட்டவணையின்படி இத்தேர்வுகள் நடைபெறும் தேதிகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் விவரம் வருமாறு:
TNPSC குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ: இதற்கான தேர்வு அறிவிப்பு வரும் ஆகஸ்ட் 11, 2026 அன்று வெளியாகவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, எழுத்துத் தேர்வு அக்டோபர் 25, 2026 அன்று நடைபெறும்.
TNPSC குரூப் 4: இத்தேர்விற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அக்டோபர் 6, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்டு, எழுத்துத் தேர்வானது டிசம்பர் 20, 2026 அன்று நடத்தப்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.