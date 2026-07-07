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சென்னை : TNPSC தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! சூப்பர் சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

TNPSC : சென்னையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும், இதனை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 07, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:01 AM IST
சென்னை : TNPSC தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! சூப்பர் சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க
Image Credit: Chennai TNPSC CoachingSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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