/தொடர் விடுமுறை.. சொந்த ஊர் செல்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. அலைய வேண்டாம்!

TNSTC Special Buses: வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. மே 14ஆம் தேதியான இன்று முதல் மே 17ஆம் தேதி வரை சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
TNSTC Special Buses: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை. பேருந்துகளில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளின் வசதிக்காக தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அவ்வப்போது சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கி வருகிறது. குறிப்பாக, பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு பேருந்துகளை தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது.
தற்போது கோடை விடுமுறை என்பதால் சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் படையெடுத்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், வார இறுதி நாட்களிலும் சிறப்பு பேருந்துகளை தமிழக போக்குவரத்து கழகம் இயக்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியான அறிவிப்பின்படி, மே 14ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை முகூர்த்தம்) மே 15ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மே 16ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை), மற்றும் மே 17ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) வார விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்தும் இதர இடங்களுக்கும் மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு மே 14ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்று 80 பேருந்துகளும் மே 15ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று 620 பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
மே 16ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று 655 பேருந்துகளும் சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர். பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு மே 15ஆம் தேதி மற்றும் மே 16ஆம் தேதி ஆகிய நாட்களில் 120 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மாதாவரத்திலிருந்து மே 15ஆம் தேதி மற்றும் மே 16ஆம் தேதி ஆகிய நாட்களில் 25 பேருந்துகளும் மற்றும் பெங்களூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் 200 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வார இறுதியில் வியாழக்கிழமை அன்று 5676 பயணிகளும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று 10,853 பயணிகளும் சனிக்கிழமை அன்று 8421 பயணிகளும் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று 9759 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இச்சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தினை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இடம்\வழித்தடம்
|தேதி
|பேருந்துகள் எண்ணிக்கை
|சென்னை கிளாம்பாக்கம் - திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, நெல்லை, நாகை, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோவை, சேலம், ஈரோடு திருப்பூர்
|மே 14ஆம் தேதி
|80 பேருந்துகள்
|சென்னை கிளாம்பாக்கம் - முக்கிய நகரங்கள்
|மே 15ஆம் தேதி
|620 பேருந்துகள்
|சென்னை கிளாம்பாக்கம் - முக்கிய நகரங்கள்
|மே 16ஆம் தேதி
|655 பேருந்துகள்
|சென்னை கோயம்பேடு - திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு
|மே 15,16ஆம் தேதி
|120 பேருந்துகள்
|மாதவரம் - முக்கிய நகரங்கள்
|மே 15,16ஆம் தேதி
|25 பேருந்துகள்
|பெங்களூரு, திருப்பூர், ஈரோடு, கோவை
|மே 15,16ஆம் தேதி
|200