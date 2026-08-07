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ஊருக்கு போறீங்களா? கிளாம்பாக்கம் போக வேண்டாம்.. கோயம்பேடு, மாதவரத்தில் சிறப்பு பேருந்துகள்

Chennai TNSTC Special Buses: வார இறுதி நாட்களையொட்டி, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் இன்று முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. கிளாம்பாக்கம், மாதவரம், கோயம்பேடு பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 07, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:28 PM IST
ஊருக்கு போறீங்களா? கிளாம்பாக்கம் போக வேண்டாம்.. கோயம்பேடு, மாதவரத்தில் சிறப்பு பேருந்துகள்
Image Credit: Chennai TNSTC Special Buses

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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