/ஊருக்கு போறீங்களா? கிளாம்பாக்கம் போக வேண்டாம்.. கோயம்பேடு, மாதவரத்தில் சிறப்பு பேருந்துகள்

Chennai TNSTC Special Buses: தமிழக அரசின் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை. பேருந்துகளில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்காக சிறப்பு பேருந்துகளையும் தமிழக அரசு இயக்கி வருகிறது. வார இறுதி நாட்கள், விசேஷ தினங்களில் போக்குவரத்து கழகம் (TNSTC) சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், பயணிகள் சிரமமின்றி சொந்த ஊர்களுக்கு பயணித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், வார இறுதி நாட்களையொட்டி, சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) மற்றும் ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மற்றும் வார விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து இதர இடங்களுக்கும் மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களால் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று 430 பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) 465 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி வெள்ளிக் கிழமை அன்று 110 பேருந்துகளும் ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று 110 பேருந்துகளும் மேற்கூறிய இடங்களிலிருந்து இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு 200 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாதவரத்திலிருந்து ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி மற்றும் ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி ஆகிய நாட்களில் கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், வேலூர், ஓசூர் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய இடங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் 80 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஞாயிறு அன்று சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூர் திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று 410 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வார இறுதியில் வெள்ளிக்கிழமை அன்று 8570 பயணிகளும் சனிக்கிழமை 3158 பயணிகளும் மற்றும் ஞாயிறு அன்று 8953 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் TNSTC Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இச்சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தினை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, பயணிகள் மேற்கூறிய வசதியினை பயன்படுத்தி தங்களது பயணத்தினை மேற்கொள்ள இதன் மூலம் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.