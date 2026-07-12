/சென்னை மக்களே... ஆடியில் அம்மன் கோவில்களுக்கு டூர் போகலாம் - தமிழக அரசின் ஏற்பாடு!

Chennai TTDC Aadi Amman Tour: ஆடி மாதத்தில் அம்மன் வழிபாடு என்பது பிரசித்து பெற்றது. தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பக்தர்கள் ஆடி மாதத்தில் பல்வேறு அம்மன் கோவில்களுக்குச் சென்று வழிபாடு செய்தால், துன்பங்கள் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை.
அம்மன் வழிபாட்டில் பெண்களும் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். இதையொட்டி, அம்மன் கோவில்களுக்குச் செல்லவும் பெண்கள் விரும்புவார்கள். அருகில் இருக்கும் அம்மன் கோவிலுக்குச் செல்வதை காட்டிலும் பிரசித்த பெற்ற கோவில்களில் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் பக்தர்கள் அனைவருக்குமே இருக்கும்.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலாத் துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம், ஆடி மாதம் அம்மன் கோவில்களுக்கு செல்ல விரும்பும் பக்தர்களுக்கு வசதிக்கு பிரத்யேகமாக 'அடி அம்மன் சுற்றுலா' திட்டத்தை ஒவ்வொரு ஆண்டும் செயல்படுத்தி வருகிறது.
இந்தச் சூழலில், இன்னும் ஆடி பிறக்க சில நாள்களே உள்ளன. ஜூலை 17ஆம் தேதி ஆடி பிறக்கிறது. ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதிவரை பக்தர்கள் ஆடி மாத வழிபாடை மேற்கொள்வார்கள். இந்தச் சூழலில், தஞ்சாவூர், திருச்சி, மதுரை, சென்னை மாவட்டங்களில் அம்மன் கோவில்களுக்கான ஒரு நாள் சுற்றுலாவை செயல்படுத்தி வருகிறது.
ஜூலை 17ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதிவரை, ஆடி மாதத்தின் அனைத்து செவ்வாய், வெள்ளி, ஞாயிறு தினங்களில் இந்த 'ஆடி அம்மன் சுற்றுலா' திட்டத்தின்கீழ் தஞ்சாவூர், திருச்சி, மதுரை, சென்னை ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் பக்தர்கள் பல்வேறு திருக்கோவில்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்.
பக்தர்களுக்கு பேருந்து வசதி, குடிநீர் வசதி, மதிய உணவு வசதி, சிறப்பு தரிசன வசதி, கோவில்களில் பிரசாதம் பெறும் வசதி உள்ளிட்டவை ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
மேலும், இந்த சுற்றுலா திட்டத்தின் மூலம் அம்மன் கோவில்களுக்குச் செல்ல விரும்பும் பக்தர்கள் www.ttdconline.com இணையதளத்தில் நிச்சயம் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். கூடுதல் விவரங்களுக்கு 7550063121 என்ற வாட்ஸ்-அப் எண்ணையும், 044-2533 333 என்ற எண்ணையும் தொடர்புகொள்ளலாம்.
சென்னையில் இரண்டு சுற்றுலா திட்டங்களை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் செயல்படுத்தி வருகிறது. இரண்டு திட்டங்களில் எந்தெந்த கோவில்களுக்குச் செல்லலாம்?, ஒவ்வொரு சுற்றுலா திட்டத்திற்கும் எவ்வளவு கட்டணம்? என்பதையும் இங்கு காணலாம்.
இந்த சுற்றுலா திட்டத்திற்கான கட்டணம்: 1000 ரூபாய்
இந்த சுற்றுலா திட்டத்திற்கான கட்டணம்: 800 ரூபாய்