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சென்னை மக்களே... ஆடியில் அம்மன் கோவில்களுக்கு டூர் போகலாம் - தமிழக அரசின் ஏற்பாடு!

Chennai Aadi Amman Tour: ஆடி அம்மன் சுற்றுலா என்ற பெயரில் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சென்னையில் இரண்டு சுற்றுலா திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த சுற்றுலா திட்டங்களின் கீழ் சென்னையில் எந்தெந்த அம்மன் கோவில்களுக்கு போகலாம்? அவற்றின் அனைத்து விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 12, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:19 PM IST
சென்னை மக்களே... ஆடியில் அம்மன் கோவில்களுக்கு டூர் போகலாம் - தமிழக அரசின் ஏற்பாடு!
Image Credit: Chennai Aadi Amman Tour | Image Source : InstagramSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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