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சென்னை: வீடு புகுந்து பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு.. தவெக நிர்வாகி செய்த கொடூரம்.. நடந்தது என்ன?

Chennai Crime News: சென்னையில் கணவரை இழந்த பெண்ணின் வீட்டுக்குள் இரவு நேரத்தில் புகுந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்த த.வெ.க நிர்வாகி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 12, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:55 PM IST
சென்னை: வீடு புகுந்து பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு.. தவெக நிர்வாகி செய்த கொடூரம்.. நடந்தது என்ன?
Image Credit: Chennai Crime News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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சென்னை: வீடு புகுந்து பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு.. தவெக நிர்வாகி செய்த கொடூரம்
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