  • தவெக பரப்புரைக்கு தடை! ‘திமுக-வின் பாசிச தாக்குதல்’-வீடியோ போட்ட விஜய்..

TVK Vijay : பெரம்பூரில் தவெக தேர்தல் பரப்புரை நடத்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை அடுத்து, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் ஆவேசமாக தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம். 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 27, 2026, 06:15 PM IST
TVK Vijay : தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் கட்சித்தலைவர் விஜய், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக களம் காண்கிறார். இதையடுத்து, சென்னையில் பரப்புரை நடத்த அவருக்கு சமீபத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. ஆனால், பரப்புரைக்கு இன்னும் ஓரிரு தினங்கள் இருக்கும் நிலையில், பரப்புரைக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இடத்தில் 3,000 பேர் பங்கேற்க ஏதுவான இடம் இல்லை என்று கூறி அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை எதிர்த்து, விஜய் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கண்டன அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

விஜய் அறிக்கை: 

விஜய் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள விஷயங்கள் பின்வருமாறு : 

“தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் திட்டமிடப்பட்ட பரப்புரைக்குச் சென்னை மாநகரக் காவல் துறையும், அதிகாரிகள் சிலரும் இணைந்து முட்டுக்கட்டை போட்டிருப்பது, ஜனநாயகத்தின் மீது நடத்தப்பட்டுள்ள ஒரு பாசிசத் தாக்குதலே ஆகும்.

நிகழ்ச்சிக்கு இரண்டு நாள்கள் முன்பே (26/03/26) தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில், சென்னை பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, முல்லை நகர் சந்திப்பில் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்ள அனுமதி கோரப்பட்டது. 

ஆனால், நம்முடைய தேர்தல் பரப்புரை நிகழ்வுக்கு ஒரு நாளுக்கு முன்பு சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் திடீரென அந்த இடத்தில் பள்ளம் தோண்டப்பட்டு, இரும்பால் ஆன தடுப்புகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த திடீர்ப் பள்ளங்களும் தடுப்புகளும் எங்கிருந்து வந்தன??

இந்த நிலையில் அங்கே காவல் துறை ஆய்வு செய்து 3000 பேர் கூடமுடியாது என்று கூறியுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் தற்போது அந்த இடம் பிரசாரம் செய்வதற்கு உகந்ததல்ல என்று அனுமதி மறுக்கப்பட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மனு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படி அதிகாரிகள் சிலரின் துணையுடன் த.வெ.க.விற்கு எதிராகச் செயல்படும் தி.மு.க. காபந்து அரசுக்கு வெட்கமாக இல்லையா?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் நான் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்ள முயற்சி செய்யும் போதெல்லாம், தி.மு.க. அரசு ஏதேதோ காரணங்களைக் கூறி, அனுமதியைத் தாமதிப்பதும் அல்லது அனுமதி மறுப்பதும் தொடர்கதையாகி வருகிறது. மக்களின் பேராதரவைப் பெற்ற ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியின் ஜனநாயக உரிமைகளைத் திட்டமிட்டு நசுக்கும் இந்தச் செயல், ஆளுங்கட்சியின் ஏவலர்களாக அதிகாரிகள் சிலர் செயல்படுகிறார்களா என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அத்துடன் “எங்களுக்கு எதிராக யார் உருவெடுத்தாலும் அவர்களை அதிகார பலத்தால் நசுக்குவோம்" என நினைப்பது அப்பட்டமான அடக்குமுறையே ஆகும்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைக் கண்டு தி.மு.க. எந்த அளவிற்கு அஞ்சுகிறது என்பதற்கு இந்தத் தடையே சாட்சி. எனவே, வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஜனநாயக விரோதத் தி.மு.க. ஆட்சியைத் தமிழக மக்கள், வீட்டிற்கு அனுப்பப் போவது உறுதி”

இவ்வாறு விஜய் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அந்த சாலையில் பள்ளத்திற்காக தடுப்பு போடப்பட்டு, இருவர் அதற்கு நடுவில் நிற்கும் காட்சிகள் கொண்ட வீடியோவையும் அவர் இணைத்திருக்கிறார்.

பெண்கள் குறித்து ஆபாசமாக பேசிய பொன்ராஜ்!

அப்துல் கலாமின் முன்னாள் உதவியாளரும் அரசியல் விமர்சகருமான பொன்ராஜ் என்பவர் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பெண் தொண்டர்களை அவமரியாதையாக விமர்சித்து பேசியுள்ளார் இந்த சம்பவம் குறித்து  தமிழக வெற்றிக்கழக தலைவர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி அலுவலகத்தில் நேற்று புகார் அளித்திருந்தார். 

இந்த நிலையில்  வேலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாவட்ட  நிர்வாகிகள் மற்றும் மகளிர் அணியினர் ஒன்றிணைந்து பெண்களை ஆபாசமாக பேசிய கிருஷ்ணமூர்த்தி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பெண்கள் வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் மனு அளித்தனர். இது தொடர்பாக பொன்ராஜ் பேசிய போது, தான் மன்னிப்பு கேட்க தயாராக இல்லை என்று முன்னர் குறிப்பிட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

