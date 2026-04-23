  • வாக்களித்ததை வீடியோவாக பதிவிட்ட தவெக ஆதரவாளர்! குண்டுக்கட்டாக கைது செய்த போலீசார்..

வாக்களித்ததை வீடியோவாக பதிவிட்ட தவெக ஆதரவாளர்! குண்டுக்கட்டாக கைது செய்த போலீசார்..

TVK Supporter Arrested : சட்டமன்ற தேர்தல் 2026க்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான இன்று நடக்கிறது. இதையடுத்து, தவெக ஆதரவாளர் ஒருவர் தான் வாக்களித்ததை ரீல்ஸ் ஆக பதிவிட்டதையடுத்து கைதாகி இருக்கிறார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 23, 2026, 01:41 PM IST
வாக்களித்ததை வீடியோவாக பதிவிட்ட தவெக ஆதரவாளர்! குண்டுக்கட்டாக கைது செய்த போலீசார்..

TVK Supporter Arrested : 2026ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்ற தேர்தல், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைப்பெற்று வருகிறது. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டை விட இந்த முறை வாக்குப்பதிவு அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளின் படி, எந்த வாக்குச்சாவடிகளிலும் செல்போனுக்கு அனுமதி கிடையாது. ஆனால், இங்கு ஒரு தவெக ஆதரவாளர் தான் வாக்களித்ததை வீடியோ எடுத்து பதிவிட்டது இணையத்தில் வைரலானதை அடுத்து அவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தவெக ஆதரவாளர் கைது:

திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில், தவெக ஆதரவாளர் சக்திவேல் வாக்களித்திருக்கிறார். அப்படி வாக்களிக்கையில் அவர் அதனை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறார். இங்கு 40% மேல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சக்திவேல், திருப்பத்தூரில் உள்ள குனிச்சு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவர் வெளியிட்ட ரீல்ஸ் வைரலானதை தொடர்ந்து, சில நொடிகளில் தேர்தல் அதிகாரி கொடுத்த புகாரின் பேரில் போலீசார் அவரை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். வாக்குச்சாவடிக்குள், அவர் வீடியோ எடுப்பது சிசிடிவி மூலம் அதிகாரிகளால் உறுதி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த கைது நடவடிக்கையானது மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

செல்போன் கொண்டுசெல்ல தடை!

வாக்குச்சாவடிக்குள் செல்போன் கொண்டு செல்ல தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது. அப்படி செல்போன் எடுத்து செல்பவர்கள், வாக்கு செலுத்துவதற்கு முன்னதாக தங்களுடன் வந்திருப்பவர்களிடம் செல்போனை கொடுத்து விட்டு வாக்கு செலுத்த செல்லலாம். அப்படி இல்லையென்றால், செல்போனை கொடுத்து விட்டு டோக்கன் பெற்றுக்கொண்டு, ஓட்டு போட்டுவிட்டு வந்த பின்பு டோக்கனை கொடுத்துவிட்டு செல்போனை வாங்கிக்கொள்ளலாம். இதையெல்லாம் மீறி உள்ளே செல்போனை எடுத்து சென்று வீடியோ அல்லது போட்டோ எடுப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முன்னரே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அப்படி வீடியோ அல்லது போட்டோ எடுப்பவர்களுக்கு 3-6 மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ள சக்திவேலுவிற்கும் இதே நிலைதான் ஏற்படும் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

தவெக-திமுக மோதல்:

வாணியம்பாடி பெரிய பேட்டை பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் திமுகவினர் மோதல். வாக்குப்பதிவு நிறுத்தம். கள்ள ஓட்டு போட்டதாக கூறி தமிழக வெற்றிக்கழக வேட்பாளர்  சையத்புர்ஹானுதீன் தலைமையிலான நிர்வாகிகள் அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதம். மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சியாம்ளா தேவி நேரில் விசாரணை.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி பெரிய பேட்டை பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் திமுகவினர் மோதல் காரணமாக வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டது கள்ள ஓட்டு போட்டதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் கூறி தமிழக வெற்றிக்கழக வேட்பாளர்  சையத்புர்ஹானுதீன் தலைமையிலான நிர்வாகிகள் அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் வாக்கு பதிவு நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் பதட்டமான சூழல் நிலவியது. 

தகவலின் பேரில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சியாம்ளா தேவி சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு, கள்ள ஓட்டு போட்டவர் யார் என்பது சிசி டிவி பதிவு கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததின் பேரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழக வெற்றி கழகம் நிர்வாகிகள் மற்றும் அதிமுகவினர் கலைந்து சென்றனர். இதனால் வாக்கு பதிவு மையத்தில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக வாக்கு பதிவு நிறுத்தப்பட்டு பின்னர் தொடங்கியது. தொடர்ந்து அப்பகுதியில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவிவருகிறது.

