அப்செட்டில் ஆதவ்.. விஜய்யின் வில்லிவாக்கம் பரப்புரை சேன்சல்.. காரணம் என்ன?

TVK Vijay Villivakkam Cancel: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக தனது பரப்புரையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. அந்த வகையில், தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பெரம்பூர் தொகுதியில் இருந்து தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். அங்கிருந்து கொளத்தூர், வில்லிவாக்கத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்ள இருந்தார். முதலில் பெரம்பூரில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட விஜய், அங்கிருந்து கொளத்தூருக்கு சென்றார். அதன்பிறகு, வில்லிவாக்கத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்ள இருந்த நிலையில், தற்போது அந்த பரப்புரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
விஜய்யின் வில்லிவாக்கம் பிரச்சாரம் ரத்து
இதனால், தொண்டர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தார். அதுவும் வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா போட்யிடுகிறார். இந்த நிலையில், விஜயின் பிரச்சாரம் வில்லிவாக்கத்தில் ரத்து செய்யப்பட்டதால், அவருக்கு அப்செட்டில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், விஜயின் பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
காரணம் என்ன?
இதுகுறித்து தவெக புஸ்ஸி ஆனந்த் கூறுகையில், இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் அவர்களது தமிழகம் முழுவதற்குமான முதற்கட்ட பிரசாரமாக சென்னை பெரம்பூரில் துவங்கப்பட்ட நிலையில், அங்கே நடந்த வேட்புமனுத் தாக்கல் மற்றும் பிரசாரத்திற்குச் செயல்படுத்தப்பட்டதுபோல, தன்னிச்சையாக இந்த பிரச்சாரங்களுக்குக் கலந்துகொள்ள வரும் பொதுமக்களுக்கும் அந்த இடங்களுக்குச் செல்லும் வழிகளில் தன்னிச்சையாகத் திரளும் பொதுமக்களுக்கும் சரியானப் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து முறைப்படுத்துதல், முன்னெச்சரிகை நடவடிக்கைகளைக் கொளத்தூர் மற்றும் வில்லிவாக்கம் தொகுதி தெருமுனைப் பிரசார கூட்டங்கள் நடைபெறும் இடங்களில் மட்டுமல்லாமல், அங்கே செல்வதற்கான வழிகளிலும் சென்னைப் பெருநகர காவல்துறை செயல்படுத்தாததால் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு கருதி வில்லிவாக்கம் தொகுதி தெருமுனைப் பிரசாரக் கூட்டத்தை ரத்து செய்யவேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
பிரசாரத்திற்கு முறையாக அனுமதி பெற்றும் ஒரு பிரசார இடத்தில் இருந்து இன்னொரு பிரசார இடத்திற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் அவர்கள் செல்லும் வழியில், காவல்துறை பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து முறைபடுத்துதல் கொஞ்சம்கூட இல்லாததால் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் அவர்களது பிரசார வாகனம் ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்ல இயலாத பாதுகாப்பற்ற சூழல் உருவாக்கப்படுகிறதா? என்கிற ஐயம் ஏற்படுகிறது.
சென்னை மாநகர காவல்துறையின் இத்தகைய, ஒருதலைபட்சமான நடவடிக்கைகளின் மீது தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக தலையிட்டு பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து முறைபடுத்துதலை உடனடியாக மேற்கொள்ள அறிவுறுத்த வேண்டும். அவ்வாறு செயல்படாத அதிகாரிகள் மீது துரித நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தோடு தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் அவர்களுக்கு அனுமதி மறுத்துவிட்டு திமுக தலைவர் திரு. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு மட்டும் ஒருதலைபட்சமாக திறந்தவெளி வாகன பிரசாரத்திற்கு அனுமதி அளித்திருப்பது ஜனநாயகத்தை கேலிகூத்தாக்கும் செயலாகும்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் அவர்களின் பிரசார செயல்பாடுகள் சார்ந்த அரசின் பொறுப்புகளை தட்டிக்கழித்து, முறையாக பிரசாரங்களை மேற்கொள்ளும்சூழலை முடக்க கபடநாடக திமுக அரசுக்கு துணைபோகும் அதிகாரிகள் மீது தேர்தல் ஆணையம் உடனடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்” என கூறியுள்ளார்.
