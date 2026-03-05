விஜய் ஒரு வெள்ளை காக்கா... தம்மா துண்டு பையன்... வறுத்தெடுத்த அமைச்சர் அன்பரசன்!

DMK Latest News Updates: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 நெருங்கி வருகிறது. இன்னும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படாத நிலையில், ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களின் தேர்தல் பணிகளை இறுதிசெய்து வருகிறது.
இறுதிக்கட்டத்தில் கூட்டணி கணக்குகள்
திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம், மதிமுக, தேமுதிக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளும்; அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக, பாமக (அன்புமணி), அமமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளும் உள்ளன. மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்தனியாக போட்டியிடுவதால் நான்கு முனை போட்டி தற்போது நிலவுகிறது. நாம் தமிழர் கட்சி தொடர்ச்சியாக 234 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிடுகிறார். தவெக கூட்டணிக்கு தயாராக இருந்தாலும், பெரிய கட்சிகள் ஏதும் இன்னும் விஜய்யுடன் கைக்கோர்க்கவில்லை.
தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு எப்போது?
அடுத்த வாரம் தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்படலாம் என்பதால் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது என்பதையும், வேட்பாளர்களை களமிறக்குவதிலும் கவனம் செலுத்துவார்கள். தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டதும் தமிழ்நாடு முழுக்க அரசியல் கட்சிகளின் அரசியல் பிரச்சாரம் அனல் பறக்கும். ஆனால் தற்போதே ஒவ்வொரு கட்சியும் தேர்தல் பரப்புரையை வேகப்படுத்தி உள்ளது.
பிரச்சாரம் இப்போவே தொடங்கியாச்சு...
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனியே சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். பிரதமர் மோடி தலைமையில் மதுராந்தகம், மதுரையில் என தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் இரண்டு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது. தவெக சார்பில் விஜய்யும் மாவட்டந்தோறும் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு என்ற பெயரில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்களையே அறிவித்துவிட்டது.
முன்னணியில் திமுக
ஆளும் திமுகவும் தேர்தல் களத்தில் முன்னணியில் உள்ளது, வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் பயிற்சி மாநாடு, இளைஞரணி மாநாடு, வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள் என்ற பெயரில் மகளிர் மாநாடு என மண்டல அளவில் தீவிரமாக பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறது. இவை மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு தலைகுனியானது என்ற பெயரில் கடந்த பிப்ரவரியில் அனைத்து தொகுதியிலும் திமுக மக்களை சந்தித்தது.
காஞ்சியில் திமுக பொதுக்கூட்டம்
இந்நிலையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரம் பஜார் வீதி பகுதியில் திமுக காஞ்சி வடக்கு மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் 73ஆவது பிறந்த நாளை ஒட்டி, திமுக அரசின் 5 ஆண்டுகால சாதனை விளக்க பொதுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்திற்கு ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஒன்றிய சேர்மன் எஸ்.டி. கருணாநிதி தலைமை வகித்தார். சிறு,குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார்.
ஸ்டாலின் 20 மணிநேரம் உழைக்கிறார்
அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் மேடையில் ஆற்றிய உரையில், "ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரத்தில் 20 மணிநேரம் நாட்டு மக்களுக்காக உழைக்கின்ற ஒரே தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மட்டும், தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடாக உள்ளது, மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான கொள்கை கூட்டணி மட்டுமே இத்தேர்தலில் எடுபடும், மற்றவை எல்லாம் எடுபடாது. புயல்,மழை,கொரானாவே வந்தாலும் மக்களை பாதுக்காக்கின்ற ஒரே இயக்கம் திமுக மட்டும் தான்.
அதிமுக டெபாசிட் இழக்கும்
அதிமுக தனியாக நின்றாலே இரண்டு ஓட்டுகள் கூடுதலாக கிடைக்கும், ஆனால் பாஜகவுடன் சேர்ந்ததால் பல தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழக்கும் நிலை தான் வரும். 1.39 கோடி பேருக்கு மகளிர் உரிமை தொகை வழங்கிய ஒரே ஆட்சி திமுக ஆட்சிதான். அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் கூட மகளிருக்கு ரூ.1500 கொடுப்பேன் என சந்திரபாபு நாயுடு கூறினார், ஆனால் தேர்தல் நடந்து முடிந்து 2 ஆண்டுகள் ஆகுது, இன்னும் தரவில்லை" என திமுக சாதனைகளை விளக்கி பேசினார்.
வெள்ளை காக்காவை போன்றவர் விஜய்
தொடர்ந்து தவெக தலைவர் விஜய்யை விமர்சித்து பேசிய அமைச்சர் அன்பரசன், "திமுகவை அழித்துவிடலாம், ஒழித்துவிடலாம் என வந்தவர்கள் எல்லோரையும் பார்த்துவிட்டோம். தம்மா துண்டு பையன் விஜய்யை பார்க்க மாட்டோமா... நடிகர் என்பதால் விஜய்யை பார்க்க மக்கள் வரலாம், ஆனால் ஓட்டு போட மாட்டார்கள். காஞ்சிபுரத்தில் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெள்ளை காக்காவை பார்க்க, மக்கள் சுமார் 3.5 கி.மீ., வரை வரிசையில் நின்று பார்த்துவிட்டுச் சென்றனர். வெள்ளைக் காக்காவை போன்று தான் விஜய்" என பேசினார்.
