இருசக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50,000 மானியம்.. யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? அரசின் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government Two Wheeler Subsidy: தமிழக அரசு இருசக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50,000 வரை மானியம் அளிக்கிறது. இதுகுறித்து திருவள்ளூர் ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 15, 2026, 03:42 PM IST

நீலகிரியில் LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: ஹோட்டல்களில் சுருங்கும் மெனு, மூடப்படும் அபாயம்
camera icon8
Nilgiris
நீலகிரியில் LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: ஹோட்டல்களில் சுருங்கும் மெனு, மூடப்படும் அபாயம்
2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்
camera icon5
Best flip phones
2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்
பங்குனி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
44 வயதில் அனுஷ்காவுக்கு கல்யாணம்! மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்
camera icon6
Anushka Shetty Marriage
44 வயதில் அனுஷ்காவுக்கு கல்யாணம்! மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்
Tamil Nadu Two Wheeler Subsidy: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள், இளைஞர்கள், மாணவர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. மேலும், சிறுபான்மையினர் நலனில் தமிழக அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, இருசக்கர வாகனம் தமிழக அரசு ரூ.50,000 வரை மானியம் வழங்குகிறது. ஆனால், இது அனைவருக்கும் கிடையாது. எனவே, இந்த மானியம் யாரெல்லாம் பெறலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியம்

அதாவது, சிறுபான்மையினர் நலத்துறை மூலம் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருசக்கர வாகனம் மானியம் வழங்குகிறது. இதுகுறித்து திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நலவாரியத்தில் பதிவு பெற்ற 18 முதல் 60 வயது வரை உள்ள உலமாக்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியத் தொகை ரூ.25,000 லிருந்து ரூ.50,000  ஆக உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிலுள்ள பள்ளிவாசல்களில் பணியாற்றும் பேஷ், இமாம்கள், ஆலிம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள் ஆசிரியைகள் உள்ளிட்ட உலமாக்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. இரு சக்கர வாகனத்திற்கான மானியம் பெற மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரிடம் படிவத்தினை பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே பயனாளி இருசக்கர வாகனம் வாங்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பித்து பயனடைய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

திட்டத்தின் நோக்கம்

தமிழ்நாடு உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நலவாரியத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியம் வழங்கப்படுகிறது. மத சேவையில் ஈடுபட்டு வரும் உலமாக்கள் மற்றும் பள்ளிவாசல் பணியாளர்களின் தினசரி போக்குவரத்து சிரமங்களை குறைப்பதற்காக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இருசக்கர வாகனம் வாங்க அரசு சார்பில் நிதி உதவி வழங்கப்படும். இதன் மூலம் உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் எளிதாக இருசக்கர வாகனம் வாங்கி பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும். 

விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்

இருசக்கர வாகனம் வாங்க விண்ணப்பிக்கும்போது  நலவாரிய உறுப்பினர் அட்டை, ஆதார் அட்டை, வங்கி கணக்கு விவரம், பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், இருசக்கர வாகனம் வாங்குவதற்கான மதிப்பீட்டு ரசீது ஆகியவற்றை கொண்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அரசின் இந்த திட்டம் மூலம் உலமாக்கள் மற்றும் பள்ளிசவாசல் பணியாளர்கள் தங்கள் சேவைகளை எளிதாக செய்ய உதவியாக இருக்கும். எனவே,  தகுதி உள்ளவர்கள் இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியத்தை தவறாமல் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். 

மேலும் படிக்க: மாற்றுத்திறனாளிகளா நீங்கள்? தமிழக அரசின் இந்த புதிய அறிவிப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

 

மேலும் படிக்க: இன்று முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள்? இவற்றை எல்லாம் செய்ய தடை!

 

மேலும் படிக்க: ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்

 

